توجه به تحولات فناورانه در نسخه جدید سند توسعه فضایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقر طاهری نیا در حاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی که پیش از ظهر امروز به ریاست حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه برگزار شد گفت: در این نشست، موضوع «میزان تحقق سند توسعه فضایی کشور» به‌عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی ستاد در حوزه نظارت بر اجرای اسناد بالادستی، با مشارکت مجریان و از طریق میز تخصصی هوافضا مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله سازمان فضایی ایران، شورای‌عالی فضایی، سازمان هواپیمایی کشوری، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و نهادهای دفاعی عملکرد خود را در تحقق تکالیف مندرج در سند توسعه مصوب سال ۱۳۹۱ ارائه کردند.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح نتایج این گزارش گفت: در دو بخش اصلی، شاهد توفیقات حداکثری بودیم؛ نخست در حوزه تولید مدارک علمی که بر اساس سند باید به رتبه نخست منطقه دست می‌یافتیم. خوشبختانه در سال ۲۰۲۴ ایران توانست در زمینه انتشار مدارک علمی این جایگاه را کسب کند و هم‌اکنون رتبه ۱۲ جهان را در اختیار دارد. دومین حوزه موفقیت، تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه تحقیقات مرتبط با هوافضا بود که با تلاش وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تحقق یافت.

وی در عین حال به وجود برخی کاستی‌ها در تحقق سایر اهداف سند اشاره کرد و افزود: در جلسه مقرر شد در تهیه نسخه جدید سند توسعه فضایی کشور و یا روزآمد سازی سند، به تحولات فناورانه جدید، لایه‌های اقتصاد و ایمنی هوافضا و مزیت‌های ملی بیشتر توجه شود، بر این اساس مقرر شد در میز تخصصی هوافضا، چهارچوب‌های سیاستی برای روزآمد سازی سند تدوین شود این چهارچوب‌های سیاستی به تصویب ستاد علم و فناوری برسد و بر همان اساس انشاالله توسعه فضایی کشور روز آمد خواهد شد.