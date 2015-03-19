اعمال قانون ۵۰ خودرو در ناوگان حمل و نقل گلستان/ترافیک روان استان

سرهنگ علیرضا قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که بیشترین تخلفات عدم نصب برچسب سامانه ۱۱۰۱۲۰ بوده، افزود: از طریق این سامانه تخلفات و گزارشات رانندگان در طول مسیر از سوی مسافران اعلام می شود.

وی ادامه داد: تخلفات دیگری مانند شکستگی شیشه و ایراد لاستیک که جز ایرادات فنی خودرو است به عنوان تخلفات ثبت شده است؛ تا زمان رفع این ایرادات ناوگان اجاره حرکت نخواهد داشت.

سرهنگ قدمی ترافیک محورهای استان را روان وعادی اعلام کرد و افزود: بارندگی در برخی محورها مانند مینودشت و جنگل گلستان و ارتفاعات بارندگی به صورت پراکنده وجود دارد.

وی ضمن یادآوری این نکته که از بعد از ظهر امروز به دلیل آغاز تعطیلات رسمی مسافران به استان سرازیر خواهند شد، اظهار کرد: احتمال تراکم ترافیک در محورهای اصلی استان از بعداز ظهر امروز وجود دارد.

رئیس پلیس راه استان گلستان ترافیک محورهای استان را در حال حاضر اغلب داخلی دانست و تصریح کرد: بیشتر ترددهای طبیعی روزانه با تراکم و حجم بیشتردر جاده های استان است.

وی ازیک مورد تصادف منجر به فوت در روز گذشته خبر داد و گفت: برخورد خودرو با عابر پیاده در محدوده روستای کلوکن قبل از مینودشت، منجر به فوت یک عابر پیاده شد.

سرهنگ قدمی عدم توجه به جلو و داشتن سرعت زیاد راننده را علت این حادثه دانست و تصریح کرد: به محض برخورد خودرو با عابر پیاده، عابر در دم جان خود را از دست داد.

وی از هماهنگی پلیس راه با حمل و نقل پایانه ها خبر داد و گفت: گشت های حمل و نقل پایانه ها از روز ۲۵ اسفند آغاز شده در بحث ناوگان عمومی با حمل و نقل ارتباط داریم که اهمیت زیادی دارد، با همکاری پلیس راه و پایانه ها ناوگان های عمومی به خوبی کنترل می شوند.

رئیس پلیس راه استان گلستان از استقرار یک نفر به صورت دائم در پایانه های استان خبر داد و گفت: این روند تا پایان طرح نورزی ادامه خواهد داشت.

سرهنگ قدمی وضعیت ترافیک محور توسکستان و تنگه راه را عادی و روان اعلام کرد و افزود: اوضاع ترافیکی این مسیرها طبیعی است اما از بعد از ظهر امروز ممکن است این محورها به دلیل مواجه به تعطیلی رسمی قدری تراکم آن، افزایش یابد.

به گفته رئیس پلیس راه استان گلستان، وضعیت جوی محورهای توسکستان و تنگه راه ابری است و در برخی مسیرها جاده لغرنده است از این رو رعایت سرعت مطمئنه در این مسیرها و توجه به جلو ضروری است.