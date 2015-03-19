بهار رضایی کارگردان تئاتر درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایشنامه در سال ۸۲ نوشته و در دانشگاه اجرا شد و به عنوان یک کار دانشجویی هم باقی ماند تا اینکه امسال با همفکری برخی از دوستان و از آنجایی که فضای جامعه نسبت به ۱۰ سال قبل تغییر کرده است، تصمیم گرفتم با بازنویسی متن کار را روی صحنه ببرم. این نمایش صد در صد با رابطه بازیگر و تماشاگر شکل می گیرد و شیوه اجرایی آن متفاوت با سایر نمایش ها است.

وی در مورد فضای قصه «عشق، دام، رام» گفت: این نمایش کمدی رمانتیک یک شخصیت زن به اسم رام دارد. رام بر اساس احساسش زندگی می کند و فکر می کند وقتی در رابطه با مردی قرار می گیرد باید بر مبنای احساسش تصمیم بگیرد. او با همین تفکر به ارتباط خود با مرد قصه ادامه می دهد و در ادامه اتفاقاتی برایش پیش می آید. در واقع ما در این نمایش این اتفاقات را به نقد می کشیم.

رضایی در مورد نحوه انتخاب بازیگران بیان کرد: سپیده علایی بازیگر بسیار توانمندی است ولی به دلیل زندگی در خارج از ایران بسیار کم کار می کند اما حضورش در این نمایش به دلیل شناخت بسیار زیاد از تئاتر برای ما بسیار مفید بوده و هست. سام نوری نیز یکی دیگر از بازیگران نمایش است که با وجود تفاوت شخصیتی بسیار زیاد با مرد قصه توانست این شخصیت را خیلی خوب درک کند.پ

وی در پایان درباره حضورش به عنوان بازیگر در این نمایش گفت: با پشت سر گذاشتن کارهای متفاوت این نکته را درک کردم که لذت بخش ترین بخش هنر بازیگری است البته در دورانی که سن کمتری داشتم گاهی اوقات بعنوان بازیگر نیز کار می کردم اما حالا متوجه این موضوع شدم که کارگردانان بزرگ دنیا نیز در کارهای خود بازی می کنند و رابطه بیشتری با تماشاگر قصه برقرار خواهند کرد به همین دلیل تصمیم گرفتم در این نمایش نیز به یافای نقش بپردازم.

تئاتر کمدی رمانتیک «عشق، دام، رام» با بازی سام نوری، سپیده علایی و بهار رضایی در بهار ۹۴در سالن تئاتر خانه موزه استاد انتظامی روی صحنه می رود.

