به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شرافت، ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان یزد از آغاز فعالیت نخستین خودروی اطلاع رسانی گردشگری کشور در آستانه نوروز ۹۴ در یزد خبر داد.

وی بیان کرد: این خودروی اطلاع رسانی با ارائه بسته های سفر شامل نقشه، بروشور، سی دی و کتاب در خصوص معرفی یزد و جاذبه های گردشگری در خدمت هم میهنان و مسافران نوروزی یزد است که با توجه به سیار بودن، مکانهای بیشتری را پوشش می دهد و دسترسی به بسته های سفر با سهولت بیشتری برای مسافران همراه خواهد بود.

شرافت خاطرنشان کرد: هم اکنون در سطح شهر یزد ۱۰ مرکز اطلاع رسانی برای ارائه خدمات و راهنمایی مسافران فعال هستند.

دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی همچنین با اشاره به بازدید خود از مجموعه امیرچقماق، مدرسه ضیائیه، ستاد اسکان و ... اظهار داشت: کلیه بناها و اماکن تاریخی و گردشگرپذیر یزد آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: شهر یزد با داشتن بناهای تاریخی ـ فرهنگی همچنین بافت تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، هر ساله پذیرای گردشگران و مسافران زیادی است که برای آشنایی بیشتر با فرهنگ و پیشینه تاریخی کشورمان ایران به این شهر تاریخی سفر می کنند.

شرافت عنوان کرد: هم اکنون ۱۵ ستاد اسکان آموزش و پرورش با روزانه ظرفیت اسکان ۲۵ نفر در هر مورد و ۱۳ کمپ موقت از سوی شهرداریها با ظرفیت روزانه هشت هزار و ۵۰۰ فعال شده اند و ۱۰ کیوسک اطلاع رسانی در سطح استان آمادگی لازم برای راهنمایی به مسافران نوروزی را دارند.