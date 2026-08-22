به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به شهرستان سمنان و در آیین بهرهبرداری از طرحهای نهضت ملی مدرسهسازی در مدرسه ۹ کلاسه رستمزاده، آموزش را زیربنای توسعه کشور دانست و اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، هوشمندسازی کلاسهای درس و تحقق عدالت آموزشی از محورهای مهم برنامههای آموزشی کشور است.
وی با بیان اینکه نیاز به توسعه فضاهای آموزشی همواره وجود دارد، افزود: آموزش زیربنای توسعه کشور است و توسعه زیرساختهای آموزشی باید متناسب با نیازهای جامعه به صورت مستمر دنبال شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم در حوزه آموزش اظهار کرد: عدالت آموزشی و توسعه سوادآموزی در اولویت برنامههای آموزشی قرار گرفته و توسعه زیرساختهای آموزشی نیز همزمان دنبال میشود.
سیمایی صراف با اشاره به اضافه شدن ۲۴ هزار کلاس درس به فضای آموزشی کشور گفت: توسعه فضاهای آموزشی یکی از نیازهای مستمر کشور است و نمیتوان برای ساخت مدرسه نقطه پایانی در نظر گرفت.
وی نقش خیرین مدرسهساز در توسعه آموزش کشور را مهم دانست و افزود: شکلگیری مدارس نوین در ایران با مشارکت خیرین همراه بوده و ساخت مدرسه یکی از مسیرهای مهم شکلگیری آموزش نوین و توسعه کشور به شمار میرود.
وزیر علوم با اشاره به میزان مشارکت خیرین در سالهای اخیر گفت: بیش از ۲۰ همت از سوی خیرین برای توسعه آموزش کشور اختصاص یافته است که این مشارکت ظرفیت ارزشمندی برای گسترش زیرساختهای آموزشی محسوب میشود.
سیمایی صراف همچنین هوشمندسازی کلاسهای درس را یکی از محورهای توسعه آموزشی عنوان کرد و گفت: هوشمندسازی آموزش و تجهیز کلاسها در کنار توسعه فضاهای آموزشی میتواند زمینه ارتقای کیفیت آموزش را فراهم کند.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران استان سمنان و خیرین مدرسهساز، از آغاز فعالیت ۲۳ مدرسه جدید در استان سمنان تا مهرماه خبر داد.
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