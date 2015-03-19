احداث اردوگاه گردشگری "کمردوغ" معطل تأمین زمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش زمان پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آبشار کمردوغ یکی از مهمترین آثار طبیعی کشور است، افزود: این اثر ارزشمند در سال ۱۳۸۹ در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت ملی رسید.

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۳۸۸ میلیون تومان برای ساماندهی این اثر طبیعی هزینه شده است، اظهار داشت: از این میزان ۱۸۰ میلیون تومان هزینه شش کیلومتر آسفالت، ۱۶۰ میلیون تومان هزینه ۲.۵ کیلومتر ته ریزی و زیرسازی جهت آسفالت، ۲۰ میلیون تومان هزینه فنس کشی و ۲۸ میلیون تومان برای ساخت سرویس بهداشتی هزینه شده است.

زمان یادآور شد: این اثر در حال حاضر ۵۷ میلیون تومان اعتبار دارد که تنها جهت تکمیل جاده می توان از آن استفاده کرد و با توجه به اینکه برای احداث اردوگاه در این منطقه مشکل زمین وجود دارد در حال حاضر اداره میراث فرهنگی نمی تواند جهت احداث اردوگاه هزینه ای انجام دهد.

وی تصریح کرد: در صورتیکه بخشداری چاروسا با همکاری مردم منطقه بتواند زمین مناسبی جهت احداث اردوگاه در اختیار اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دهند این اداره در اسرع وقت نسبت به احداث اردوگاه اقدام می کند.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه عنوان کرد: هرگونه ساخت و ساز گردشگری در مسیر آب و رودخانه ها به دلیل احتمال بروز حوادث مترقبه و به خطر افتادن جان انسان ها ممنوع است.

زمان همچنین با اشاره به اینکه اعتباری معادل ۱۵ میلیون تومان برای بررسی و شناسایی آثار تاریخی بخش چاروسا هزینه شده است، بیان کرد: تاکنون ۲۱ اثر تاریخی این بخش و یک اثر طبیعی آن در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

وی مرمت قلعه قلعه رئیسی را از دیگر عملکردهای اداره میراث فرهنگی در بخش چاروسا عنوان و اضافه کرد: هفت میلیون تومان برای آواربرداری و مرمت بخش هایی از این قلعه تاکنون هزینه شده است.

رئیس میراث فرهنگی کهگیلویه ادامه داد: در سال ۹۰ مبلغ ۳۰ میلیون تومان از اعتبار خانه های مشارکتی برای این قلعه در نظر گرفته شد که به علت مخالفت مالکین این اعتبار برگشت داده شد.

زمان محوطه سازی امامزاده نورالدین(ع) و ساخت سرویس بهداشتی در این مکان را از دیگر عملکردهای اداره میراث فرهنگی دانست و میزان اعتبار هزینه شده را ۶۰ میلیون تومان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: مرمت اضطراری قلعه الگن با اعتباری معادل ۱۵ میلیون تومان انجام شد که این مبلغ از محل اعتبار خانه های مشارکتی در سال ۹۰ جذب شد.