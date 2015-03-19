به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی روز پنجشنبه در مراسمی با حضور جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مسئولان محلی نمایشگاه چوگان در دولتخانه صفوی قزوین افتتاح شد.

در این نمایشگاه مجموعه ای از تصاویر، وسایل مربوط به بازی چوگان و ابزار مرتبط با این رشته ورزشی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

نمایشگاه چوگان قزوین تا ۱۲ فروردین ماه سال ۹۴ برای بازدید عموم در دولتخانه صفوی دایر است.

جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: چوگان به عنوان یک ورزش اصیل و ملی ایرانی از نمادهای پرشور و برجسته فرهنگی کشور است که با احیاء آن میتوان جوانان و علاقمندان را به این ورزش مفرح جذب کرد.

وی بیان کرد: این ورزش در تاریخ، ادبیات و نقاشی کشور جایگاه مهمی دارد و احیاء آن در این شرایط کار ارزشمندی است تا از به فراموشی سپرده شدن آئین هایی که می تواند موجب فرح و شادمانی مردم شود جلوگیری کنیم.

این مسئول یادآورشد: چوگان به عنوان میراث فرهنگی می تواند نماد شادی و تحرک و پویایی جامعه باشد و نه تنها یک ورزش بلکه آئینی فرهنگی با پیشینه تاریخی قلمداد شده و جایگاه خود را بخوبی حفظ کند.

برپایی نمایشگاه چوگان با هدف صیانت از آئین های باستانی

حضرتی با اشاره به جایگاه چوگان در ورزش همگانی و آیین فرهنگی اظهارداشت: نمایشگاه و جشنواره ملی چوگان در قزوین با هدف احیاء این رشته برگزار شده است وامیدواریم بتواند علاقمندان ومسافران و گردشگران نوروزی را نیز راضی کند و برای آنها ساعات شادی آفرینی را مهیا کند.

وی گفت: قزوین از جمله شهرهای کشور است که ورزش چوگان در دوره صفویه در محل دولتخانه صفویه، برگزارمی شده و امروز هم با احیاء آن می توان نسبت به ترویج این رشته ورزشیب و آئین ملی اقدام کرد.

حضرتی تصریح کرد: قزوین یکی از سه پایتخت ایران در دوره صفویه بوده و با احیاء این ورزش می توان دوران پرافتخار گذشته را برای شهروندان تداعی کرد و گامی در مسیر صیانت از آداب و رسوم ارزشمند کهن برداشت.