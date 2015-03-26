پذیرش دانشگاه قرآن و حدیث تا ۳۰ فروردین تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه قرآن و حدیث براساس مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور، از بین برادران و خواهران طلبه واجد شرایط از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه علمی برای تحصیل در دوره حضوری مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای سال تحصیلی (۹۵ ـ ۹۴) در قم دانشجو می پذیرد.

این رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد شامل رشته علوم حدیث گرایش های کلام و عقاید، اخلاق، رشته علوم و معارف نهج البلاغه، رشته تفسیر روایی و رشته ارتباطات گرایش حج و زیارت، روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا است؛ در مقطع دکتری حضوری نیز در رشته علوم قرآن و حدیث، کلام امامیه و علوم و معارف نهج البلاغه پذیرش می شوند. همچنین در مقطع کارشناسی ارشد مجازی رشته علوم قرآن و حدیث، علوم حدیث در سه گرایش نهج البلاغه، تفسیر اثری و کلام و عقاید ارائه شده است.

هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک کد رشته محل است و مدت زمان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دو سال است و دانشجو نمی توانند هم زمان با تحصیل در این دانشگاه، در دیگر مراکز آموزش عالی اشتغال به تحصیل داشته باشد.

پذیرش و ثبت نام تا پایان سال گذشته اعلام شده بود که به دلیل استقبال دانش پژوهان، این تاریخ تغییر کرد و تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ تمدید شد.

داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.qhu.ac.ir مراجعه کنند.