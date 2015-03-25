مهدی نریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته اول نوروز ظرفیت هتل ها به صورت صد درصدی تکمیل شده است.

وی بیان داشت: امسال نسبت به سال گذشته تعداد هتل‌ها در استان اصفهان افزایش یافت و به نسبت آن توانستیم پاسخگوی بیشتر مسافران نوروزی در هتل ها باشیم.

رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان خاطرنشان کرد: از امروز به بعد به دلایل جوی و شرایط آب و هوایی که مشخص نیست و همچنین آغاز به کار ادارات و موسسات به نسبت تعداد مسافران نوروزی کاهش می‌یابد و نیاز است که به جای توسعه دادن اسکان مسافران در مدارس و خانه ها، ظرفیت و تعداد هتل ها را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه توسعه هتل ها به جای افزایش دادن ظرفیت اسکان مسافران در مدارس و خانه ها ضمن اینکه انگیزه ای برای هتل داران و سرمایه گذاران در این حوزه به شمار می رود، همچنین یک ابزار حمایتی از هتل داران است، بیان داشت: در حال حاضر قیمت مهمانپذیر ها به نسبت با مدارس همخوانی دارد حتی در برخی از مهمانپذیرها نرخ ها کمتر است بنابراین لازم است که مسئولان بیشترین توجه خود را به توسعه هتل و مهمانپذیر مبذول دارند.

نریمانی ادامه داد: تعداد مسافران نوروزی به اصفهان به نسبت سال گذشته در هفته اول نوروز رشد بالایی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم با آغاز دور دوم سفرهای نوروزی به اصفهان و کاهش تعداد مسافران، ظرفیت های جایگزین اسکان مسافران نوروزی مانند خانه ها و مدارس کم و حتی غیر فعال شود و مسافران به سمت هتل ها و مهمانپذیرها هدایت شوند.

رئیس اتحادیه هتل داران استان اصفهان گفت: اصفهان یک استان فصلی است و بیشترین ورود مسافران به این استان در ایام نوروز و تابستان است و بهترین زمان برداشت یک ساله کار هتل داران است بنابراین با اهمیت دادن به هتل داران و هدایت مسافران به این سمت انگیزه برای ساخت هتل در اصفهان بیشتر می شود.

وی بیان داشت: هتل‌ها در طول سال هزینه می کنند و با ظرفیت بین ۱۰، ۱۵ و ۳۰ درصدی فعالیت می کنند و به انضمام آن هم هزینه نگهداری، تجهیزات و استاندارد سازی و نیروی انسانی هتل هم است.

نریمانی گفت: در حال حاضر ۸۰ مهمانپذیر در استان اصفهان است که در برخی شب ها ظرفیت خالی دارند.