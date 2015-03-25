نیروهای انصارالله منزل «منصور هادی» در عدن را محاصره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای جنبش انصارالله یمن که با حمایت گسترده ارتش در حال پیشروی در شهر عدن هستند، لحظاتی پیش منزل «منصور هادی»، رئیس‌جمهور مستعفی و فراری این کشور را تحت محاصره خود درآوردند.

در همین ارتباط، کمیته‌های مردمی در یمن با صدور بیانیه‌ای ضمن «الهی» توصیف کردن پیروزی‌های اخیر نیروهای انصارالله و ارتش اعلام کردند: هم‌اکنون ارتش و اعضای انصارالله بر اغلب نقاط شهر عدن سیطره یافته‌ و بسیاری از فرماندهان منصور هادی بازداشت شده‌اند.

از سوی دیگر یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور مستعفی و فراری یمن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مدعی شد: منصور هادی یمن را ترک نکرده بلکه به مکانی امن در شهر عدن منتقل شده است. این درحالی است که بسیاری از منابع خبری از فرار هادی به جیبوتی خبر می‌دهند.

تلویزیون رسمی یمن نیز از تعیین جایزه هزار دلاری برای کسی که بتواند منصور هادی را بازداشت و به نیروهای امنیتی یمن تحویل دهد، خبر داد.