سالن تیراندازی در دیلم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیلم صبح پنجشنبه در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ورزشی اظهار کرد: توجه به ورزش و فراهم کردن امکانات مناسب برای جوانان و ورزشکاران، از اولویتهای مهم دولت در مسیر ارتقای نشاط اجتماعی و حمایت از استعدادهای ورزشی است.
اسماعیل کاظمی افزود: بهرهبرداری از سالن تیراندازی شهید مبارک زورقی، زمینه مناسبی برای توسعه رشته تیراندازی در شهرستان و شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی فراهم میکند و امیدواریم ورزشکاران دیلم بتوانند با استفاده از این ظرفیت، در عرصههای استانی، ملی و بینالمللی موفقیتهای بیشتری کسب کنند.
وی با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، گفت: افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای مختلف در حوزههای گوناگون، نشاندهنده عزم مجموعه مدیریتی شهرستان برای توسعه زیرساختها و ارتقای خدمات به مردم است.
سالن تیراندازی شهید مبارک زورقی به تجهیزات مختلفی از جمله دو قبضه تپانچه و یک قبضه تفنگ الکترونیکی مجهز به مانیتور به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، یک قبضه تفنگ ساچمهزن به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان، یک قبضه تپانچه ساچمهزن به ارزش ۳۵ میلیون تومان، ۶ دستگاه سیبلکش به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان و یک دستگاه اهداف پروازی به ارزش ۳۰۰ میلیون تومان مجهز شده است.
مجموع ارزش تجهیزات خریداریشده برای این سالن حدود یکمیلیارد تومان اعلام شده است.
این آیین با حضور فرماندار شهرستان دیلم، باباحسنی معاون برنامه ریزی وهماهنگی امورعمرانی فرمانداری ،اکبری دبیر ستاد گرامیداشت هفته دولت، صالحی فرد رئیس اداره ورزش و جوانان، جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، روسای هیاتهای ورزشی و ورزشکاران برگزار شد.
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