به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده صبح پنجشنبه در ادامه برنامههای خود در استان بوشهر، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از بخشهایی از یک واحد پتروشیمی که در جریان جنگ اخیر آسیب دیده بود، بازدید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این بازدیدها، از نزدیک در جریان میزان و ابعاد خسارتهای واردشده به تأسیسات، وضعیت بخشهای آسیبدیده و روند اقدامات انجامشده برای بازسازی و بازگشت این واحد به چرخه فعالیت قرار گرفت.
مدنیزاده همچنین با مدیران و مسئولان این مجموعههای صنعتی درباره آخرین وضعیت تولید، مسائل و چالشهای موجود و نیازهای این صنایع برای تداوم فعالیت و جبران خسارتهای وارده گفتوگو کرد.
پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید نفت و گاز و صنایع پتروشیمی کشور، نقش مهمی در تأمین انرژی، تولید، صادرات و درآمدهای ارزی دارد و بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده این منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نظر شما