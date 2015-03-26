امنیت مرزهای کشور کاملا برقرار است/ برخورد قاطع با مجرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری ظهر پنجشنبه پس از بازدید از طرح نوروزی استان قزوین در عوارضی قزوین به زنجان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به سوالات اصحاب رسانه پاسخ داد.

سردار اشتری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اولویت امسال ناجا و وضعیت مرزهای کشور گفت: امسال عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تقویت همدلی ملت با دولت و کمک به افزایش امنیت کشور را در اولویت برنمامه ا قرار می دهیم.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در سال جاری برخورد با جرائم خرد و خشن، سرقت و معتادان با تقویت قرارگاههای سرقت است که در این راستا با قدرت اقدامات پلیسی را برای کاهش جرائم ادامه خواهیم داد.

امنیت مرزها مطلوب است

سردار اشتری بیان کرد: خوشبختانه با تلاش و حضور شبانه روزی نیروهای انتظامی امنیت بسیار خوبی در مرزهای کشور حاکم است و همچنان با اقتدار از مرزهای میهن دفاع کرده و با حضور نیروهای شجاع و متعهد هیچ نگرانی در این زمینه نداریم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور بیان کرد: همکاری نیروهای مسلح کشور برای تقویت امنیت مرزهای کشور ستودنی است و با تداوم همکاری و همدلی موفقیت های کشور در زمینه امور نظامی و انتظامی روز به روز بیشتر می شود.

کاهش هشت درصدی سوانح جاده ای

سردار اشتری در خصوص ایمنی سفرهای نروزی و و تردد در جاده ها هم گفت: با پایان یافتن موج اول سفرهای نوروزی آماده آغاز موج دوم سفرها هستیم و بحمدالله در آخرین گزارش ها شاهد کاهش هشت درصدی سوانح و تلفات جاده ای بوده ایم و این در حالی است که با افزایش سه درصدی مسافرتها روبرو هستیم.

وی بیان کرد: با تداوم همکاری مردم آماده آغاز دور دوم سفرها هستیم و با حضور ماموران پلیس تا پایان تعطیلات نوروزی زمینه سفرهای ایمن و کم حادثه و انشاء الله بدون حادثه را فراهم خواهیم کرد.

نوسازی پاسگاهها و کلانتری ها ادامه می یابد

فرمانده ناجا در خصوص تجهیز و نوسازی پاسگاههای ناجا نیز اظهارداشت: در سال جدید طرح نوسازی و تجهیز پاسگاهها و کلانتری های ناجا با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب از سوی مجلس بتوانیم ضمن تکریم ارباب رجوع خدمات مطلوبتری به مردم ارائه کنیم.

وی اضافه کرد: تلاش می کنیم چهره ظاهری کلانتری ها نیز بهبود یافته و در شان پلیس و مردم باشد تا مراجعه کنندگان با آرامش و رضایت بیشتری برای انجام امور خود در پاسگاهها حضور یابند.

کاهش پنج درصدی جرائم در کشور

سردار اشتری همچنین از کاهش میزان جرائم در کشور هم خبرداد و یادآورشد: در سال گذشته با تلاش ماموران پلیس شاهد کاهش پنج درصدی جرائم محتلف در سراسر کشور بودیم و امسال نیز امیدواریم با همکاری مردم و قاطعیت پلیس شاهد کاهش بیش از پیش جرائم باشیم.

وی از اجرای طرح نوروزی نیز به عنوان حرکتی تاثیرگذار در تامین امنیت جاده ای و مسافرتها یادکرد و اظهارداشت: در این طرح ۵۰۰ هزار نفر از نیروهای پلیس راه، راهور، اورژانس، آتش نشانی، امداد و نجات هلال احمر، پایانه ها، ۲۰ هزار دهیار در قالب راهور محله، ۱۰۰ هزار نفر در قالب فرهنگ محله و بازرس نامحسوس روان سازی ترافیک در جاده های مواصلاتی کشور را بر عهده دارند که این حجم نیرو در کنار رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی مردم و رانندگان توانسته به کاهش حوادث منجر شود.

رسانه ها بویژه صدا وسیما تاثیرگذار عمل کرده اند

سردار اشتری ضمن تشکر از نقش رسانه های گروهی بویژه صدا وسیما در اطلاع رسانی به مردم تصریح کرد: خوشبختانه هشدارها و اطلاعات لازم پلیس توسط صدا وسیما بخوبی منعکس شده و شاهد توجه مردم به این نکات هم هستیم و با گزارش لحظه به لحظه شرایط ترافیکی و آب و هوایی و بیان نکات ایمنی توسط رسانه ملی توانسته به کاهش سوانح کمک موثری کند که جای قدردانی است.

وی اضافه کرد: ناجا با شعار امسال که آسودگی و ایمنی بیشتر با احترام به اخلاق و نظم عمومی است کار خود را آغاز کرده و با استقرار قرارگاه نوروزی آماده خدمت همه جانبه به مردم هستیم که کاهش تخلفات و سوانح بیانگر موفقیت طرح نوروزی است.

سردار اشتری بیان کرد: به هر حال عده معدودی هم هستند که قانون گریزند که با اعمال قانون توسط پلیس از تخلف این افراد جلوگیری خواهیم کرد اما در مجموع شاهد ارتقاء فرهنگ مردم در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستیم.

مردم در موج دوم سفرها با پلیس همکاری کنند

فرمانده ناجا همچنین از مردم خواست با آغاز دور دوم سفرهای نوروزی با توزیع مناسب سفرها و همکاری مردم و حضور موثر پلیس و نیروهای امدادی در جاده ها شاهد تسهیل در رفت و آمد مردم و ترافیکی روان و بدون حادثه در این ایام باشیم.



