به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه عالی پور اظهار کرد: آیین پایانی نهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان چهارمحال و بختیاری شامگاه دوشنبه برگزار و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در بخش گزارش، خاطره حسین‌زاده از ایرنا رتبه اول، خدیجه نادری از مهر رتبه دوم و سمیه نظری‌زاده از جهانبین‌نیوز رتبه سوم را کسب کردند، مونا عیدان (ایرنا)، زینب رحیمی (دانشجو) و پوریا حشمتی (ایمنا) نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.

عالی پور ادامه داد: در بخش مرضیه نظری‌زاده از جهانبین‌نیوز، رتبه دوم و مجید تقیان (عصر قلم) به همراه نرجس موسوی (فارس) به‌طور مشترک رتبه سوم را به دست آوردند. سمانه عسگری از ایمنا شایسته تقدیر شد، در این بخش رتبه نخست به اثری اختصاص نیافت.

وی اذعان داشت: در بخش یادداشت، سروش غلامی از زردکوه رتبه نخست را از آن خود کرد، مجید غلامی از عصر قلم دوم شد و علی یوسف‌پور (زردکوه)، حسین رفیعی (تسنیم) و وحید حاج‌سعیدی (زردکوه) به‌طور مشترک سوم شدند، فاطمه برخورداریان از زردکوه نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

عالی پور بیان داشت: بخش سرمقاله هم بدون رتبه اول برگزار شد، محمدمتین تقیان از عصر قلم رتبه دوم و اوژن رئیسی و رسول غلامی (زردکوه و عصر قلم) رتبه سوم مشترک را کسب کردند، یاور آقابابایی از عصر قلم نیز شایسته تقدیر معرفی شد.

وی اذعان داشت: مریم علیزاده از ایسنا در بخش تیتر رتبه اول، زهره حیدری از فارس رتبه دوم و فاطمه قاسمی از تسنیم رتبه سوم را به دست آوردند.در اینفوگرافی، مهسا خسروی (بخش آزاد) اول، محسن مولوی از تسنیم دوم و احسان احدپور از صدا و سیما سوم شدند. سعید طاهری از جهانبین‌نیوز در موشن‌گرافی رتبه نخست و فائزه نظیفی از انسان و رسانه رتبه دوم را کسب کردند. عاطفه گنجی از فارس در بخش عکس اول شد، مریم آل‌مؤمن از ایرنا دوم و رضا کمالی از فارس سوم شدند، زهرا بیگی از ایسنا نیز شایسته تقدیر شناخته شد.

وی یاد آور شد: بخش هوش مصنوعی بدون رتبه‌های اول تا سوم اعلام شد و سیدحامد حسینی و حسین قادری شایسته تقدیر شدند. فاطمه رفیعی از صدا و سیما در بخش پادکست رتبه اول را کسب کرد، رتبه‌های دوم و سوم اعلام نشد و زهره علی‌بابایی (انسان و رسانه) و محمدطاها شفاعتی‌فر (صدا و سیما) مورد تقدیر قرار گرفتند. در کلیپ و گزارش ویدئویی، جواد یوسفی از فارس اول، سیدرضا حسینی از حوزه دوم و متین زینعلی از فارس سوم شدند، محمد نکویی و عرفانه نعمتیان از صدا و سیما نیز شایسته تقدیر معرفی شدند.بخش مستند هم بدون رتبه‌های اول تا سوم برگزار شد و ارشاد شاهقلی و سعید قنبری از فارس شایسته تقدیر شدند.

عالی پور در پایان خاطر نشان کرد: بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این دوره ارسال شد که ۳۸۰ اثر به مرحله داوری راه یافت و در نهایت ۴۴ اثر به‌عنوان برگزیده و شایسته تقدیر انتخاب شد، تعداد آثار ارسالی نسبت به دوره قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.