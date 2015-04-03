تشریح جزئیات ۳ عملیات نجات تیم های امدادی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرادی پور با اشاره به مهمترین عملیات کوهستان در ٢۴ ساعته گذشته، گفت: در ساعت ۱۲ سیزدهم فروردین ماه سال جاری سقوط کوهنورد ۳۵ ساله به نام مسلم از ارتفاعات بیستون، منطقه چالابه،کوه پراو از طریق تماس با ندای امداد اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع از وقوع این حادثه ۲ تیم عملیات امداد کوهستان به محل حادثه اعزام شد که پس از بررسی های اولیه با توجه به صدمات وارد شده به این کوهنورد با بستن کارگاه اقدام به انتقال مصدوم کردند.

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه کوهنورد ۳۵ ساله از ناحیه دست مصدوم شده بود، اذعان کرد: تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر پس از ۴ ساعت عملیات، مصدوم نجات داده شده را برای انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

نجات ۴ عضو خانواده در آبشار راین

مرادی پور در تشریح جزئیات مهمترین عملیات امداد و نجات شهری در ۲۴ ساعت گذشته نیز اظهارکرد: در ساعت ۷:۴۳ دقیقه روز گذشته بر اثر انتشار گاز منوکسید کربن در داخل چادری واقع در آبشار راین ۴ تن از افراد یک خانواده دچار مسمومیت شدند.

وی یادآور شد: بلافاصله پس از وقوع حادثه تیم عملیاتی متشکل از امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر در محل حاضر و پس از امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ تن از مصدومان توسط نیروهای هلال احمر و ۲ تن دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

تلاش ۵ ساعته برای نجات فرد سقوط کرده به داخل رودخانه

مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمردر تشریح عملیات ساحلی ظهر روز گذشته نیز گفت: در ساعت ۱۲ سیزدهم فروردین ماه، سقوط مرد ۵۰ ساله ای به داخل رودخانه از طریق ندای امداد به جمعیت هلال احمر اطلاع داده شد که بلافاصله تیم جست و جو و نجات این جمعیت به محل حادثه واقع در خوانسار، روستای هندل، سد هندل اعزام شد.

وی با بیان اینکه برای نجات فرد مصدوم از سوی امداد گران و نجاتگران جمعیت هلال احمر ۵ ساعت تلاش مداوم و طاقت فرسا صورت گرفت، خاطرنشان کرد: فرد حادثه دیده که بر اثر سقوط در رودخانه دچار شکستگی از ناحیه پا شده بود، رهاسازی و به بیمارستان فاطمیه خوانسار انتقال یافت.