به گزارش خبرنگار مهر با پایان ترجمه بیستمین مجلد از مجموعه «شرح نهج البلاغه» ابن ابی الحدید، مجموعه ۲۰ جلدی کامل این اثر با ترجمه غلامرضا لایقی از سوی انتشارات کتاب نیستان و همزمان با ایام نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه می شود.

این ترجمه که برای نخستین بار از سال ۸۹ به بازار کتاب عرضه شده است را می‌توان نخستین ترجمه کامل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید دانست که یکی از مهمترین شرح‌هایی است که بر نهج البلاغه نوشته شده است.

تا پیش از انتشار این مجموعه تنها بخش هایی از این مجموعه بیست جلدی ترجمه شده بود که برخی از این ترجمه متعلق به سال های بیسیار قدیم بوده و تنها نسخه‌هایی خطی از آن در کتابخانه ملی و مجلس شورای اسلامی وجود دارد. همچنین احمد مهدوی دامغانی نیز پیش از این بخش های تاریخی و غیر ادبی این شرح را ترجمه کرده بود.

متن اصلی کتاب «شرح نهج البلاغه» به زبان عربی در ۲۰ جلد تالیف شده است و نویسنده در ابتدای هر جلد قسمت‌هایی از سخنان حضرت علی(ع) را به همراه ترجمه آن ذکر کرده و در بخش دوم بر اساس تقسیم‌بندی موضوعی، موضوعات و مباحث مهم را با سرفصل‌های موضوعی بیان کرده است.

متن شده ترجمه کتاب نیز مطابق فصل‌بندی و تقسیم‌بندی متن عربی انجام شده و مترجم با بازنگری و ویرایش جدید، این کتاب را ترجمه کرده است بر این اساس در این ترجمه نخست در ابتدای هر جلد قسمت‌هایی از سخنان حضرت علی(ع) را ترجمه و در بخش دوم بر اساس موضوعات مطرح شده خطبه‌ها یا بیانات را ارائه کرده است.

انتشارات کتاب نیستان مجلد بیستم از این ترجمه را در دو قالب جلد نرم و جلد سخت آماده انتشار کرده است.