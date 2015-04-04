تیتراژ مسابقه «ستاره ۲۰» با خوانندگی مجید اخشابی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخشابی خواننده پاپ، آهنگساز و نوازنده کشور خوانندگی و آهنگسازی موسیقی تیتراژ مسابقه بازیگری شبکه نمایش را به عهده خواهد داشت.

وی درباره آهنگسازی مسابقه «ستاره ۲۰» گفت: با توجه به خاص بودن این مسابقه و توافقی که با تهیه کننده مسابقه داشتیم موسیقی مختص این کار تولید خواهد شد. البته این امر ممکن است زمان بیشتری برای آهنگسازی تیتراژ نیاز داشته باشد اما قطعا موفقیت موسیقی تیتراژ را بیشتر خواهد کرد.

این خواننده پاپ خاطرنشان کرد: آهنگسازی مسابقه از امشب ۱۵ فروردین در استودیو آغاز می‌شود. سعی داریم تا ۲۰ فروردین ساخت موسیقی تیتراژ را به اتمام برسانیم البته تا یکی دو روز آینده ماکت ابتدایی موسیقی تیتراژ آماده خواهد شد و به محض تایید تهیه کننده و کارگردان برای ضبط نهایی اقدام خواهیم کرد.

مسابقه بازیگری «ستاره ۲۰» به تهیه‌کنندگی رامین نواب‌پور و کارگردانی فاطمه ثمرقندی اولین و بزرگترین مسابقه استعدادیابی در عرصه هنر بازیگری در تلویزیون است. مرحله دوم این مسابقه به زودی روی آنتن خواهد رفت.