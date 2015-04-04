  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ فروردین ۱۳۹۴، ۱۴:۴۸

تیتراژ مسابقه «ستاره ۲۰» با خوانندگی مجید اخشابی

تیتراژ مسابقه «ستاره ۲۰» با خوانندگی مجید اخشابی

مجیدی اخشابی خواننده پاپ تیتراژ مسابقه بازیگری «ستاره ۲۰» را اجرا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخشابی خواننده پاپ، آهنگساز و نوازنده کشور خوانندگی و آهنگسازی موسیقی تیتراژ مسابقه بازیگری شبکه نمایش را به عهده خواهد داشت.

وی درباره آهنگسازی مسابقه «ستاره ۲۰» گفت: با توجه به خاص بودن این مسابقه و توافقی که با تهیه کننده مسابقه داشتیم موسیقی مختص این کار تولید خواهد شد. البته این امر ممکن است زمان بیشتری برای آهنگسازی تیتراژ نیاز داشته باشد اما قطعا موفقیت موسیقی تیتراژ را بیشتر خواهد کرد.

این خواننده پاپ خاطرنشان کرد: آهنگسازی مسابقه از امشب ۱۵ فروردین در استودیو آغاز می‌شود. سعی داریم تا ۲۰ فروردین ساخت موسیقی تیتراژ را به اتمام برسانیم البته تا یکی دو روز آینده ماکت ابتدایی موسیقی تیتراژ آماده خواهد شد و به محض تایید تهیه کننده و کارگردان برای ضبط نهایی اقدام خواهیم کرد.

مسابقه بازیگری «ستاره ۲۰» به تهیه‌کنندگی رامین نواب‌پور و کارگردانی فاطمه ثمرقندی اولین و بزرگترین مسابقه استعدادیابی در عرصه هنر بازیگری در تلویزیون است. مرحله دوم این مسابقه به زودی روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 2526353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها