منطقه هوایی غرب نقش مؤثری در پایش آسمان کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌‌الانبیا (ص) با حضور در منطقه پدافند هوایی شهید دست‌نبوی همدان، از اقدامات حوزه پدافند غیرعامل و فرماندهی اطلاعات و شناسایی این منطقه بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید گفت: در سال جدید که به فرمایش فرماندهی معظم کل قوا سال «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» نامگذاری شده، همه ما باید با توجه به فرمایش ایشان با همدلی و تلاش بیشتر توان رزمی و عملیاتی مجموعه پدافند هوایی را در دفاع از کشور ارتقاء دهیم.

امیر سرتیپ اسماعیلی اظهار داشت: منطقه پدافند هوایی غرب یکی از مهمترین بخش‌های شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور است و نقش مؤثری در رصد و پایش آسمان کشور به‌ عهده دارد و در دوران دفاع مقدس نیز این منطقه پدافندی با ایثار و تقدیم شهدای گرانقدر وظایف خود را به‌خوبی به انجام رساند.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص)، در ادامه سفر خود با حضور در مرکز آموزش درجه‌داری حضرت علی‌اکبر (ع) اراک، از روند فعالیت‌های علمی و آموزشی این مرکز اطلاع حاصل کرد و با کارکنان و هنرآموزان این مرکز دیدار کرد.