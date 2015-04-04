رسیدگی سریع به کارهای مردم/ حمایت از سازمانهای مردم نهاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی عصر شنبه در جلسه شورای اداری در سالن شماره یک استانداری مازندران با بیان اینکه شعار سال جاری چهار عنصر دارد که باید هر قوم و قبیله ای در سایه دولت زندگی کنند، اظهار داشت: مردم باید گروهی زندگی و دولت نیز تمام نیازهای مردم را برطرف کند که این فلسفه تشکیل دولت است.

همچنین معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران با اشاره شعار سال مقام معظم رهبری، گفت: بخشداران و دهیاران در روستاها برای پیشرفت اقتصادی و عدالت قضایی از دور افتاده ترین روستا تا مرکز شهرستان یک ستاد تشکیل دهند.

علیرضا یونسی بیان کرد: متناسب با شعار سال جاری همدلی و همزبانی باید در راستای توسعه استان گسترش یابد.

وی با اشاره به اقدامات خوب در حوزه پیشگیری از غرق شدن و کاهش حضور مردم در سواحل، اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری دولت ۶ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص داد تا با بودجه ملی ۸ طرح جدید اجرایی کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران بیان کرد: دستگاههای اجرایی حمایت از سازمانهای مردم نهاد را در دستورکار خود قرار دهند.

یونسی کوتاه کردن روند اداری در کارها و رسیدگی سریع به امور مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: مدیران استانی در به کارگیری نیروها با فرمانداران شهرستانی هماهنگ باشند.

وی با اشاره به برقراری نظم و امنیت در شهرهای استان تصریح کرد: در سال جاری به دنبال هماهنگ کردن امنیت، تعبیه دوربینهای امنیتی در سه شهرستان انجام شده و برای ادامه کار به ۱۴.۵ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از خروج ۴ هزارو ۴۷۵ تبعه افغانی غیر مجاز با همکاری نیروی انتظامی استان خبر داد و گفت: در مقایسه با سال ۹۲، سال گذشته ۸۷ درصد افزایش دستگیری داشته ایم و هرگونه فعالیت اتباع افغانی ۱۰۰ درصد غیر قانونی است.

وی در پایان خواستار همکاری دستگاههای اجرایی در انتخابات خبرگان رهبری شد.