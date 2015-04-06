به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «انتخاب آقای هابسن» داستانی طنزآمیز از رفتار جابرانه مردی به‌نام هنری هابسن با ۳ دختر جوانش است، که به طغیان آن‌ها و تنهایی او منجر می‌شود. نگاه بریگهاوس در این نمایشنامه به طبقه‌ی متوسط جامعه ـ به‌ویژه طبقه‌ی کارگر ـ نگاهی توأم با احترام و متانت است، تا حدی که حتی معیارهای رایج در روابط عاطفی را می‌شکند.

محمودی بختیاری دانشیار دانشگاه تهران، با اشاره به اقتباس سینمایی از این اثر، درخصوص علل انتخاب این متن برای ترجمه، گفت: برای من، نشان دادن این بده‌بستان در تئاتر و سینما همواره جذاب بوده است؛ به‌ویژه این‌که مشاهده می‌کردم که برخی از فیلم‌ها آن‌چنان بر سر نمایشنامه‌های پایه‌ای خود سایه افکنده‌اند که گویی اصولاً اقتباسی در کار نبوده است. ضمن این‌که هارولد بریگهاوس با وجود این که از جمله نمایشنامه‌نویسان بنام بریتانیایی است اما در ایران چندان شناخته‌شده نیست.

هارولد بریگهاوس در ۳۶ ژوئیه ۱۸۸۲ در سالفورد لانکشایر متولد شد. سالفورد مکان اکثر نمایشنامه‌های او (ازجمله انتخاب آقای هابسن) است و این تعلق به زادگاه، در آثار او حضوری قابل توجه دارد. وی پس از دیدن یک نمایش بد، ناگهان احساس کرد شاید بتواند خودش نمایشنامه‌ای بنویسد که از چنین آثاری بهتر باشد و بتواند بر صحنه‌ی تئاترهای لندن اجرا شود. میراثی که پس از مرگ پدرش به او رسید، برایش این تجمع خاطر را به‌همراه داشت که بتواند با آرامش و بی‌دغدغه به نگارش بپردازد و تا سال ۱۹۳۰ که نوشتن نمایشنامه را رها کرد، از خود ۱۵ نمایشنامه‌ی بلند و ۵۰ نمایشنامه‌ی کوتاه تک‌پرده‌ای به یادگار بگذارد. او علاوه بر نمایشنامه‌نویسی، اقدام به نوشتن ۸ رمان نیز کرد، که یکی از آن‌ها، اقتباس شخصی او از نمایشنامه‌ی انتخاب آقای هابسن است.

«انتخاب آقای هابسن» در ۱۲۸ صفحه و با تیراژ هزار و ۱۰۰ نسخه و بهای ۸ هزار و ۸۰۰ تومان به چاپ رسیده است.