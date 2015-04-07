استان بوشهر قطب حوزوی جنوب کشور و خلیج فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در نشست با اعضای دبیرخانه جشنواره علامه بلادی بوشهری اظهار داشت: استان بوشهر در تاریخ خود دارای علمای بزرگی است که نیاز است به خوبی به معرفی این بزرگان پرداخته شود.

وی اضافه کرد: دومین همایش تجلیل از مفاخر روحانیت استان بوشهر سال گذشته برگزار شد همچنین شاهد برگزاری یاداره شهدای روحانی استان بودیم که این کارها ضروری بود تا همگان با علمای این استان آشنا شوند.

امام جمعه بوشهر به تشکیل دبیرخانه جشنواره علامه بلادی بوشهری اشاره کرد و بیان داشت: طلاب و روحانیون از زمان تشکیل این دبیرخانه مقالات و پایان‌نامه‌های خود را آغاز کرده‌اند.

آغاز به کار برنامه‌های جشنواره علامه بلادی بوشهری

وی با بیان اینکه جشنواره علامه بلادی روز ۱۳ آذرماه برگزار می شود، ادامه داد: مقالات و پایان‌نامه‌های رسیده به دبیرخانه جشنواره علامه بلادی بوشهری در روز برگزاری جشنواره نمایش داده خواهند شد و برخی از آنها ارائه می‌شوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه جشنواره علامه بلادی بوشهری امسال در سطح طلاب برگزار می‌شود، افزود: در سال‌های آینده شاهد برگزاری این جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی خواهیم بود.

وی خواستار تلاش و همکاری همگانی برای برگزاری باشکوه این جشنواره شد و گفت: استان بوشهر پیشرفت‌های بسیار خوبی را در توسعه زیرساخت‌های سخت افزاری حوزه‌های علمیه داشته و به عنوان قطب حوزوی جنوب کشور و خلیج فارس است.

استفاده از اساتید توانمند آموزشی و پژوهشی در بوشهر

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: در زمینه زیرساخت‌های حوزوی طی چند سال اخیر ۹۰ هزار مترمکعب فضا در استان بوشهر ایجاد شده است و در آینده نزدیک شاهد توسعه چشمگیر این فضاها خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در زمینه توسعه استان بوشهر باید از کوتاه نظری پرهیز شود، افزود: باید تلاش شود که اساتید توانمند در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در سطح استان استفاده شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری ادامه داد: یکی از طرح‌های خوبی که در دست اجرا است، طرح دانشنامه جامع علمای استان بوشهر است که حدود ۶۰ درصد از کار آن انجام شده است.