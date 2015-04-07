آزادسازی کامل قیمت نان سنگک در سال۹۴/ نان ۳ هزار تومانی هم آمد

محمدرضا نظرنژاد در گفتگو با مهر با بیان اینکه تمامی نانوایی‌های سنگکی امسال آزادپز می‌شوند، گفت: متوسط قیمت سنگک ساده آزادپز در تهران ۱۳۰۰ تومان است که بنا به درخواست مشتری، اگر نان یک رو کنجد، پخت شود، به قیمت ۱۵۰۰ تومان، دو رو کنجد با وزن چانه ۵۵۰ گرم، ۲۰۰۰ تومان و هر کیلوگرم نان سنگک ساده ۳ هزار تومان در سال ۹۴، عرضه می شود.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی افزود: هیچ نانوایی حق ندارد که به زور نان کنجدی را به بهانه افزایش قیمت، در اختیار مشتری بگذارد، بلکه مشتری خود باید متقاضی دریافت نان کنجددا باشد.

وی تصریح کرد: برنامه دولت برای نان در سال ۹۴، حرکت به سمت آزادسازی قیمت است، این در حالی است که در سال ۹۳ بالغ بر ۲۰ درصد از نانوایی‌ها آزادپز شده اند و در نان سنگک، تعداد نانوایان آزادپز بیش از ۲۰ درصد بوده است، البته مردم هم راضی بودند چراکه کیفیت نان افزایش یافته است.

به گفته نظرنژاد، قرار است در اردیبهشت و خردادماه سال جاری، میزان نانوایان آزادپز به ۶۰ درصد برسد و بر این اساس، پیش‌بینی می شود در سال ۹۴، به طور کامل قیمت نان آزادسازی شود. در این صورت رقابت هم برای پخت کیفی نان بیشتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: امسال قیمت نان با توجه به بالا رفتن دستمزدها و نرخ حامل‌های انرژی، باید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، اما هنوز دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان در سال ۹۴ نگرفته است و تاکنون جلسه ای نیز برگزار نشده است، اما سیاست کلی دولت، حرکت به سمت آزادسازی قیمت نان است.