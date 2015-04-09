به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در روز ملی فناوری هسته ای که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه کشور هر کجا که اراده و تصمیمی را گرفت به همت جوانان و با همت دانشمندان با ایثار و فداکاری شبانه روزی آنان توانست به نتیجه برسد.

هیچ قدرتی تاثیری در مسیر اراده ملت ایران ندارد

وی تاکید کرد: چه قدرت های دنیا موافق، چه مخالف بودند، تاثیری در مسیر اراده ملت ایران ندارد.

رئیس جمهور با اشاره به مثالی در مورد اراده و همت دانشمندان ایرانی برای رسیدن به هدف و نتیجه، گفت: در زمان جنگ در سیستم پدافند موشکی زمین به هوا در لامپ قدرت دچار مشکل شدیم و این لامپ ها قابل احیا نبود. در بازار سیاه هم کسی حاضر نبود این لامپ ها را به ما بفروشد. خواستیم از یکی از کشورهای منطقه بخریم که آن را هم مانع شدند.

روحانی افزود: در آن زمان از تعدادی از دانشمندان دعوت کردیم و گفتند که ما قادریم این لامپ ها را احیا کنیم. یک سوله با تجهیزات ظرف یک ماه فراهم شد. این دانشمندان به خانه نرفتند تا اینکه بعد از سه ماه توانستند این لامپ ها را احیا کنند.

وی ادامه داد: آن روزی که ما به دنیا گفتیم فناوری غنی سازی برای سوخت می خواهیم، اگر می آمدند این فناوری را در اختیار ما می گذاشتند شاید هیچ بحثی نبود، اما آمدند گفتند اولا این فناوری را نمی دهیم، در ثانی نمی گذاریم شما در ایران نیز به غنی سازی برسید و این حرف دوم حرفی بود که ملت ما زیر بار آن نرفت.

تمام قدرت های دنیا در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تمام قدرت های دنیا در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد، گفت: امروز هم در هر فناوری برای توسعه که دنیا با منطق زور بخواهد برابر اقتدار و توسعه ملت ایران بایستد و ما را برای رسیدن به آن فناوری منع کند، من تردیدی ندارم که تمام قدرت های دنیا در برابر ملت ایران شکست خواهند خورد.

روحانی با اشاره به اراده ملت ایران در هشت سال جنگ تحمیلی یادآور شد: همچنانکه در جنگ با صدام شرق و غرب عالم به کمک افلقیان رفتند و انواع موشک ها، سلاح های شیمیایی، تانک ها، موشک های زمین به زمین با برد بلند را به این کشور دادند و ایران از این سلاح ها محروم بود اما یک چیز را نتوانستند از ما بگیرند و آن اراده، انگیزه و ایمان ملت ایران برای ایستادگی و مقاومت بود، همچنانکه توانستیم با همین ایستادگی در برابر صدامیان پیروز شویم و اجازه حتی یک میلیمتر از خاک سرزمینمان در اشغال بماند.

وی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته ای گفت: اکثر کشورهای دنیا با فناوری صلح آمیز ایران همراه بودند و از آن حمایت کردند الا چند کشور محدود قدرتمند و زورگو که فکر می کنند اراده آنها و منطق زور آنها باید بر دنیا حکومت کند، لذا این کشورها تلاش کردند تا ملت ایران را در برابر خواسته های خودشان تسلیم کنند.

در مذاکرات آمریکا فهمید که ملت ایران در برابر فشار، تحریم و زور تسلیم نمی شود

رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای مذاکرات هسته ای، گفت: آنچه در این مذاکرات به دست آمده این نیست که صرفا بیانیه ای منتشر شده باشد. آنچه در ۱۶-۱۵ ماه گذشته با تلاش پیگیر به دست آمده همان حرفی است که رئیس جمهور آمریکا در همین روزها به صراحت گفت که به این نتیجه رسیده ایم که ملت ایران در برابر فشار تحریم و زور تسلیم نمی شود؛ پیروزی ما این است.

روحانی ادامه داد: پیروزی ما آن است که بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان یعنی آمریکا و رئیس جمهور آن کشور به این واقعیت اذعان می کند؛ این یعنی ملتی در راه خودش پیروز شده و رئیس جمهور آمریکا نیز اعتراف کرد که نظام ایران قابل سرنگونی نیست.

وی با بیان اینکه ماهیت این نظام که مردم سالاری دینی است، قابل تغییر نیست و ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار در منطقه حضور دارد، تصریح کرد: این نکته نشان می دهد که رئیس جمهور آمریکا نیز به ایستادگی ملت ایران اعتراف کرده است.

رئیس جمهور اظهار داشت: ما در هشت سال دفاع مقدس این واقعیت را مبرهن کردیم و امروز هم در حدود ۱۴ سال ( از سال ۸۱ تا )۹۴ ملت ما ایستادگی و مقاومت کرده است.

اقتدار علمی در کنار اقتدار دیپلماسی، اقتدار ملی بزرگ ما را آفرید

روحانی ادامه داد: امروز به اعتقاد من روزی است که دانشمندان هسته ای ما یعنی اقتدار علمی و سرداران بزرگ خط دیپلماسی یعنی اقتدار سیاسی ما در کنار هم قرار گرفته اند و این دو اقتدار، اقتدار بزرگ ملی ما را آفریده است. ما امروز به جهانیان این را می گوییم که مسیر اعتدال و منطق مذاکره، صلح، آرامش، کرامت انسانها و ثبات منطقه بر افراط گرایی و منطق زور و خشونت و تحریم غلبه کرد و پیروز شد؛ این چیزی است که آن را به عیان می بینیم.

وی افزود: دنیا امروز مسیر تکریم ملت ایران را شروع کرده و مسیر تحریم، فشار و تهدید را قدم به قدم کنار می گذارد.

در مذاکرات به دنبال شکست کسی نیستیم/ما برد- برد را می خواهیم

رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ گاه نمی خواهیم در مذاکرات کسی را شکست بدهیم، گفت: ما به دنبال باخت کسی نیستیم؛ ما به دنبال احقاق حقوق خودمان و مذاکرات برد- برد هستیم که هم به نفع ما باشد و هم منطقه و جهان.

روحانی عنوان کرد: ما نمی خواهیم بگوییم در مذاکراتی قدم گذاشته ایم که ما پیروزیم و روبروی ما شکست خورده است؛ در دنیایی قرار گرفته ایم که مذاکرات برد- باخت استمرار نخواهد داشت و باقی نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ۱+۵ می گوید ما در این مذاکرات کاری کرده ایم که ملت ایران سلاح هسته ای نسازند؛ ما از قدیم خوانده ایم که «تحصیل حاصل محال است» ایران از اول دنبال سلاح هسته ای نبوده و امروز هم نیست و فردا هم نخواهد بود.

رئیس جمهور ادامه داد: ما اگر چنین اراده ای داشتیم ساخت سلاح شیمیایی که به مراتب راحت تر از سلاح هسته ای بوده است؛ ما قربانی این سلاح ها بوده ایم آن هم نه فقط در میدان جنگ که در شهر سردشت. اما مقابله به مثل نکردیم و به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی نیز پیوستیم، پس این ملت دنبال این سلاح ها نبوده و نیست.

روحانی تاکید کرد: بالاترین دلیل این موضوع نیز علاوه بر پیشینه ما و گزارش های آژانس بعد از ۱۴ سال بازرسی، فتوای رهبر معظم انقلاب است که رئیس جمهور آمریکا نیز به آن استناد می کند؛ این فتوا نشان می دهد که این مردم از لحاظ دینی و اعتقادی دنبال این سلاح ها نبوده اند و نیستند.

۱+۵ نمی تواند ملت ایران را از اقتدار و توسعه علمی بازدارد

وی خطاب به ۱+۵ اظهار داشت: اگر شما به دنبال این بوده اید که ملت ایران سلاح هسته ای نسازد، من می گویم شما قبل از آنکه بدانید پیروز بوده اید چون ملت ایران اساسا دنبال چنین چیزی نبوده است، اما اگر دنبال این هستید که ملت ایران را از اقتدار و پیشرفت و توسعه علمی باز دارید، نتوانسته اید و نخواهید توانست.

رئیس جمهور ادامه داد: ملت ایران راه اقتدار و توسعه علمی را دنبال می کند؛ همان طور که مذاکره کنندگان غیور ما در صدها جلسه گفته اند که از این مسیر دست برنخواهیم داشت، نطنز باقی می ماند و غنی سازی در آن ادامه می یابد و بیش از هزار سانتریفیوژ که در فردو مستقر بوده، مستقر است و باقی خواهد ماند.

روحانی گفت: در اراک یک رآکتور آب سنگین برای تولید رادیودارو و مصارف پزشکی خواهیم داشت و تحقیق و توسعه را بر مبنای اهداف ملی خودمان ادامه خواهیم داد.

هیچ توافقی را امضا نمی کنیم مگر اینکه در اولین روز اجرا تمام تحریم های اقتصادی قطع شود

وی در همین رابطه تاکید کرد: هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر اینکه در اولین روز اجرای توافق تمام تحریم های اقتصادی در همان روز باالمره و تماما قطع شود؛ ما در مسیری که ملت ما تعیین کرده و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش کرده ایم و تلاش می کنیم و این ملت است که پیروز این میدان بوده و خواهد بود و این رهبر انقلاب است که پیروز این میدان بوده و خواهد بود.

رئیس جمهور تصریح کرد: دولت خود را مجری ماموریت های ملت ایران می داند و تمام تلاش خود را در این زمینه خواهد کرد. ملت ایران نیز هیچ گاه تلاش سربازان فداکار و خادمان خود را فراموش نکرده و امروز نیز این چنین خواهد بود.

تولید مجتمع جدید سوخت نشان داد که راه پیشرفت علمی را ادامه می دهیم

روحانی تاکید کرد: ما این مسیر را تا موفقیت نهایی که امروز در لوزان یک گام به پیش برداشته شده و گام های بعدی نیز برداشته خواهد شد، ادامه خواهیم داد؛ از تمام کارشناسان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی و حقوقدانان و اقتصادانان و تمام کسانی که در مجلس و قوه قضاییه تا امروز این مسیر را هموار کرده اند و نیز از نیروهای مسلح که باعث اقتدار دولت هستند تشکر می کنم و همه ما منسجم خواهیم بود.

وی ادامه داد: کار زیادی در پیش داریم؛ درود می فرستیم به روان همه شهدا و شهدای هسته ای و از همه اندیشمندان این عرصه تجلیل می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز این مجتمع سوخت نشان می دهد راه پیشرفت علمی را ادامه خواهیم داد و همه این دستاوردها که در زمینه رشد و توسعه علمی است، نشان می دهد که اندیشمندان ما با شجاعت همانطور که یارانشان جان خود را فدا کرده اند، این مسیر را ادامه می دهند.

به چه جرمی دانشمندان ما را کشتید؟!

روحانی در ادامه خطاب به قدرت های جهانی گفت: شما برخی از قدرت هایی که مدعی انسانیت هستید چرا دانشمندان ما را کشتید؟ چرا ملت ما را تحریم کردید؟ چرا دارو و گندم را بر این ملت تحریم کردید؟ چرا گردش پولی و بانکی را تحریم کردید!؟ شما کار غیر انسانی کردید و مسیرتان ناصحیح بود. فکر کردید که با تحریم یک ملت مبارز را تسلیم می کنید؟ چه اشتباه بزرگی!

وی تصریح کرد: اما اگر می خواهید با این ملت کار کنید دست دوستی ما به سمت شما دراز است و حاضریم با تمام کشورهایی که می خواهند در چارچوب منافع مشترک و احترام متقابل و قواعد بین المللی با ما همکاری کنند کار کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: توافق هسته ای را اولین گام در مسیر تعامل سازنده با جهان می دانیم؛ این تعامل سازنده به نفع همه خواهد بود. این به نفع شرق و غرب و کشورهای منطقه خواهد بود.

تولید مجتمع جدید سوخت نشان داد که راه پیشرفت علمی را ادامه می دهیم

روحانی تاکید کرد: ما این مسیر را تا موفقیت نهایی که امروز در لوزان یک گام به پیش برداشته شده و گام های بعدی نیز برداشته خواهد شد، ادامه خواهیم داد؛ از تمام کارشناسان وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی و حقوقدانان و اقتصادانان و تمام کسانی که در مجلس و قوه قضاییه تا امروز این مسیر را هموار کرده اند و نیز از نیروهای مسلح که باعث اقتدار دولت هستند تشکر می کنم و همه ما منسجم خواهیم بود.

وی ادامه داد: کار زیادی در پیش داریم؛ درود می فرستیم به روان همه شهدا و شهدای هسته ای و از همه اندیشمندان این عرصه تجلیل می کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز این مجتمع سوخت نشان می دهد راه پیشرفت علمی را ادامه خواهیم داد و همه این دستاوردها که در زمینه رشد و توسعه علمی است، نشان می دهد که اندیشمندان ما با شجاعت همانطور که یارانشان جان خود را فدا کرده اند، این مسیر را ادامه می دهند.

متجاوزان به یمن به زودی خواهند فهمید که اشتباه کرده اند/ کسی از آن طرف دنیا برای منطقه ما دلسوزی نکند

روحانی در ادامه با اشاره به وضعیت منطقه غرب آسیا خطاب به کشورهای منطقه گفت: بیایید برادری کنید؛ با بمباران، ملتی مانند ملت یمن تسلیم نمی شود؛ بیایید همه به فکر پایان جنگ و آتش بس باشیم. به فکر کمک های نوع دوستانه به مردم یمن باشیم. بیایید شرایطی فراهم کنیم که یمنی با یمنی صحبت کند.

وی خطاب به متجاوزان به کشور یمن گفت: به چهار تا هواپیمای خود می نازید؟! این راه غلط است، از راه غلط خود برگردید. در لبنان، سوریه و عراق فهمیدید که اشتباه کردید؛ به زودی خواهید فهمید که در یمن نیز اشتباه می کنید. راه درست راه برادری و صلح و دوستی است و خشونت، افراط گری، آدمکشی و تروریسم راه ناصحیحی است که هرکسی به سمت تروریست ها رفته در پایان ضرر کرده است.

وی ادامه داد: از سرنوشت صدام درس بیاموزید؛ اگر بمباران شیمیایی و تجاوز جواب می داد صدام جواب می گرفت؛ ما همه کشورهای منطقه را به صلح و دوستی و برادری و امنیت دعوت می کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: دست به دست هم دهیم و آتش بس را در منطقه برقرار کنیم و بدانیم که آینده یمن به دست مردم یمن خواهد بود؛ کسی از آن طرف دنیا ادعا نکند که دلسوز منطقه است. شما راست نمی گویید، اگر دلسوز بودید متجاوز را تشویق نمی کردید.

وی ادامه داد: این منطقه راه صحیحی داشته و قرن ها این راه را ادامه داد و شیعه و سنی و اقوام مختلف برادرانه در کنار هم زندگی کردند و این شما هستید به دنبال تحریک اینها آمده اید. اگر به دنبال منافع خود و فروش کالاهایتان هم هستید اشتباه می کنید. مسیر تعامل سازنده را در پیش بگیرید و بدانید که سرنوشت ملت ها در اختیار خودشان خواهد بود.

رئیس جمهور در پایان از تمام کسانی که برای پیشرفت ملت ایران تلاش می کنند تشکر و تاکید کرد: به ملت بزرگ ایران وعده می دهم که دولت خدمتگزار برای اجرای خواسته های ملی آنها و با رهنمودهای مقام معظم رهبری قدم به قدم پیش خواهد رفت.