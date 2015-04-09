۱۰۰ هزار تعاونی در کشور فعال هستند/ افزایش سهم اقتصادی تعاونی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود کلانتری پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی با استاندار سمنان در محل دفتر وی با اشاره به فعالیت بیش از یکصد هزار تعاونی در کشور، توانمند سازی افراد در راستای فقر زدایی را مهمترین هدف تعاونی ها دانست و خاطر نشان کرد: در همین راستا بیش از یک و نیم میلیون شغل از سوی تعاونی های کشور ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعاونی ها متولی اعتماد عمومی در جامعه و چشمه جوشان اشتغال و ایجاد توسعه عدالت در جامعه هستند خاطرنشان کرد: تعاونی ها سرمایه اجتماعی تولید می کنند و با ایجاد اعتماد به پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می کنند.

افزایش سهم اقتصادی تعاونی ها تا ۲۵ درصد در دستور کار

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از انعقاد تفاهم نامه را ایجاد همگرایی در استانها، حمایت مدیران استانی از فعالیت تعاونی ها، افزایش سهم تعاونی ها در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد و ... عنوان و تصریح کرد: تعاونی در جهان قدمتی ۱۷۰ ساله و سازمان بین المللی تعاون قدمتی ۱۲۰ ساله دارد.

در ادامه کلانتری از بیمارستان در حال ساخت توسط تعاونی خدماتی بهداشتی سمنان با ۷۷ نفر عضو بازدید و اذعان کرد: برای ساخت این بیمارستان به عنوان اولین بیمارستان خصوصی استان تاکنون ۲۲۰ میلیارد ریال هزینه شده و تا تکمیل آن ۲۵ میلیارد ریال و برای تجهیز به ۱۵۰ میلیارد ریال نیاز است.

وی با بیان این مطلب که بیش از ۵۰ بیمارستان در کشور به صورت تعاونی فعالند و ۷۰۰ تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی وجود دارد ابراز داشت: ایجاد تعاونی بهترین راهکار مبارزه با فساد اقتصادی و رانت خواری است.

۱۱ میلیون عضو رسمی در تعاونی ها فعالیت می کنند

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تاسف از این که برخی هنوز تعاونی ها را پخش کننده تخم مرغ می دانند و این در حالی است که تکمیل چرخه تعاونی ها به ایجاد تحول در اقتصاد کشور می انجامد ابراز داشت: نقش و ظرفیت های پنهان تعاون همچنان در ایران ناشناخته مانده است.

کلانتری با تاکید بر اینکه در تعاونی ها به واسطه ساختار نظارتی و رصد مداوم از سوی بازرسان اتاق های تعاون، وزارتخانه، اتحادیه ها و نظارت های مردمی و ... کمتر شاهد فساد و رانت خواری خواهیم بود اظهار داشت: توسعه فرهنگ تعاون، توانمند کردن مدیریت تعاونی ها، تحکیم شبکه تعاون، توسعه همکاری بین بخشی تعاونی ها، تامین مشوق و منابع مالی برای بخش تعاون، توسعه بازار و برندسازی تعاونی های تولیدی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها از جمله راهبردهای هفتگانه برای بهبود فعالیت بخش تعاون در اقتصاد کشور است.

وی با یادآوری این مطلب که در تعاونی های فعال ۱۱ میلیون نفر عضو رسمی وجود دارد گفت: در مجموع تعاونی های سراسر کشور امکان فعالیت در ۱۱۰ گرایش اقتصادی و خدماتی دارند ضمن اینکه ظرفیت فعالیت در ۹۳ درصد از بخش های متنوع حوزه اقتصاد را نیز دارد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که در حال حاضر در سراسر کشور ۱۷ هزار تعاونی صنعتی و دو هزار تعاونی معدنی به فعالیت مشغول است افزود: با توجه به اهمیت فضای مجازی در دنیای امروز، ورود تعاونی ها به این فضا یک امر اجتناب ناپذیر و ضروری است.

کلانتری در ادامه از تعاونی مصرف فرهنگیان در سمنان، یک واحد تعاونی تولیدی گچ و یک تعاونی گاوداری در سرخه نیز بازدید کرد.