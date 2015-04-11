۴۷۱۷ عملیات امداد و نجات در مازندران انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هلال احمر مازندران مهدي ولي پور گفت: از اين تعداد هزار و ۶۹۳ مورد مربوط به عمليات امداد و نجات جاده ای، ۵۸۳ فقره مربوط به امداد و نجات شهری، ۱۸۱ مورد مربوط به عمليات امدادو نجات ساحلی و دريايی، ۷۹مورد مربوط به حوادث برف و كولاك، ۳۴ فقره مربوط به سيل و آبگرفتگي، ۳۱ مورد مربوط به حوادث صنعتي و كارگاهی و ۱۰۶ مورد عمليات امدادونجات كوهستان بوده است.

ولي پور تصريح كرد: همچنين اجراي ۲۶ فقره عمليات اطفاي حريق در اراضي جنگلي و مراتع، ۴ فقره عمليات امداد در رانش زمين، يك فقره عمليات امداد و نجات در رعد و برق، يك فقره مربوط به عمليات امدادونجات در زلزله، ۲ فقره عمليات مربوط به ريزش آوار، ۵ مورد مربوط به طوفان و ۷ مورد نيز مربوط به ارائه خدمات مناسبتي و همچنين هزار و ۹۶۳ مورد نيز ارائه خدمات لازم به مراجعين پايگاههاي امداد و نجات از ديگر خدمات جمعيت هلال احمراستان در سال ۹۳ بوده است.

وی افزود: در يك مورد هم ازظرفيت بالگرد امدادي جمعيت هلال احمر براي اجراي عمليات امدادونجات استفاده شد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر مازندران خاطرنشان كرد: انتقال دو هزار و ۴۹۰ نفر از مصدومان به مراكز درماني، ارائه خدمات اسكان اضطراری به هزار و ۵۲۸ نفر و ارائه خدمات درمان سرپايی و كمكهاي اوليه به ۲۰ هزار و ۴۰۷ نفر از جمله خدمات جمعيت هلال احمراستان درسال گذشته بوده است.

وي گفت:در اين عمليات ها بيش از ۱۷ هزار و ۹۶۲ نفر روز امدادگر و نجاتگر در قالب پنج هزار و ۹۷۶ تيم مجهز امدادی با بكارگيری سه هزار و ۶۰۷ دستگاه روز آمبولانس و خودروي امدادی مشاركت داشتند.