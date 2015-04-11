درخواست تشکل حقوق بشری یمن از جامعه بین الملل برای ارسال کمک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمن، انجمن حقوق بشری یمنی از رهبران دنیا و نمایندگان جامعه جهانی خواست که کمک های انسانی فوری به هزاران یمنی که به سبب جنگ نیازهای آنها فزونی یافته است ارسال کنند.

این انجمن حقوق بشری بیان کرد: اوضاع انسانی در یمن بحرانی است و یمنی ها به خدمات بهداشتی، غذا، آب آشامیدنی نیاز دارند و بیش از 15 میلیون یمنی نیاز به کمکهای بشر دوستانه دارند و بیش از 10 میلیون یمنی از کمبود مواد غذایی و صدها هزار کودک از سوء تغذیه رنج می برند.

در این بیانیه آمده است: خروج نمایندگان سازمان های بشر دوستانه و سازمان مل از یمن به سبب جنگ تلاش های بشردوستانه را با مشکل روبرو کرده است و بر رنج ساکنان افزوده است و سازمانهای محلی و داخلی تلاش زیادی را برای پر کردن خلاء موجود با وجود امکانات اندک به عمل می آورند.