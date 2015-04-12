بندر امام نیاز به یک شهردار توانمند دارد

سید هادی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقتی شهردار سابق بندر امام استعفا داد یکی از پرسنل این شهرداری به مدت سه ماه سرپرستی شهرداری را بر عهده داشت.

وی افزود: این شهرداری بدهی های بسیاری داشت که نصیری فر سرپرست آن به خوبی در مدت زمان بسیار کوتاه سه ماهه توانست با وجود این بدهی ها عملکرد قابل قبولی را ارائه دهد. بنابراین انتظا داریم تا روند مدیریت شهرداری توسط وی ادامه داشته باشد.

رئیس شورای شهر بندر امام تصریح کرد: در این مدت برخی افراد به صورت شفاهی اعلام کاندیداتوری برای احراز پست شهرداری بندرامام خمینی کرده اند ولی شورای شهر بندر امام به این نتیجه رسیده که از امروز تمامی کاندیداتورها سوابق و رزومه اجرایی خود را به صورت کتبی و رسمی تحویل دهند و این فرصت تا پایان ماه جاری ادامه دارد.

موسوی یادآور شد: با توجه به بدهی چند سال گذشته، شهردار آینده این شهر باید توانایی جذب سرمایه و همچنین پرداخت اکثریت بدهی را داشته باشد.

وی عنوان کرد: مجموعه شورای شهر بندر امام افراد بومی را در گزینه انتخابی برای شهرداری این شهر در اولویت قرار می دهند چراکه شناخت نسبت به شهر و شهرداری بندر امام باعث می شود تا از توانایی، توانمندی و پتانسیل های موجود در شهر به منظور توسعه و آبادانی بیشتر آن بهره مند شود. البته این نکته حائز اهمیت است که خوشبختانه سرپرست فعلی شهرداری بندر امام توانسته تا حدود زیادی در کمتر زمان ممکن این اهداف را عملی کند.