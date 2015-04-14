به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل بانک مرکزی دیشب میزبان اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بود و گزارشاتی را درباره عملکرد نظام بانکی ارائه کرد.

ناصر عاشوری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه دیشب ولی الله سیف و هیات عامل بانک مرکزی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در محل بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این جلسه سیف گزارشاتی را به نمایندگان ارائه کرد.

وی با اعلام اینکه مباحثی در رابطه با بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت عام در این جلسه مطرح شد، افزود: رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی درباره سامانه های الکترونیکی که در این بانک ایجاد شده است و در حال حاضر توسط نظام بانکی به مردم سرویس می دهند، مطرح کرد.

عاشوری همچنین تصریح کرد: سیف گزارشاتی از وضعیت تحریم بانک‌ها، عملکرد شعبات بانک‌های دولتی و خصوصی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها ارائه کرد. گرچه می توان این گزارشات را به عنوان گزارش عملکرد بانک مرکزی تلقی کرد اما گزارشات مفصلی مطرح شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی همواره ارتباط مستمر کاری با بانک مرکزی دارند و جلسات مرتبا بین آنها برگزار می شود، افزود: منتهی این بار جلسه به جای اینکه در کمیسیون اقتصادی مجلس باشد، در بانک مرکزی بوده است.

تک نرخی شدن ارز فعلا مقدور نیست

همچنین حمیدرضا خصوصی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر در مورد جزئیات موارد مطرح شده در جلسه دیشب سیف، معاونان، اعضای هیات عامل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در این جلسه موارد متنوعی مطرح شد. این جلسه بیشتر به صورت هم اندیشی بانک مرکزی با نمایندگان مجلس بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در جلسه دیشب توضیحات و مباحثی درباره بازار ارز، حمایت از تولید، بحث اصلاح ساختار اقتصادی کشور و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز به نمایندگان گفت و پیش بینی کرد که تغییرات خاصی در وضعیت بازار ارز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد و تک نرخی شدن ارز فعلا مقدور نیست.

وی ادامه داد: در این جلسه موضوع نظارت‌ها بر بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی موسسات اعتباری یک بحث عمده بود و رئیس کل بانک مرکزی درباره نوع برخورد بانک مرکزی با غیر مجوزها توضیحاتی را ارائه کرد.

خصوصی از ادامه برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و موسسات اعتباری غیرمجاز براساس گفته های سیف خبر داد و افزود: اصلاح ساختار موسسات اعتباری نیز مدنظر است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره درخواست های اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان از بانک مرکزی، گفت: نمایندگان هم درخواست‌هایی داشتند و نقطه نظرات قوی مطرح کردند. یکی از آنها، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و به ویژه بازار ارز بود، مورد دیگر نیز توجه بیشتر به حمایت از سرمایه گذاران و بخش تولید و ارائه خدمات و تسهیلات به آنها بود.