بازار داغ برادوی در بهار سرد نیویورک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تعطیلات بهاری مدرسه‌ها در نیویورک به برادوی کمک کرد تا این آخر هفته بازار خود را گرم نگه دارد. این در حالی است که خانواده‌ها با وقت آزاد، بیشتر به تماشای نمایش‌ها رفتند و به نمایش‌هایی چون بازسازی «پنجره سقفی» اقبال نشان دادند.

«پنجره سقفی» با فروش ۷۴۹ هزار و ۸۴۳ دلار بازسازی نمایشی از دیوید هایر با بازی کری مولیگان و بیل نیگی با رشدی ۲۰ درصدی نسبت به هفته پیش روبه رو شد و نقدهای بسیاری نیز دریافت کرد. این نمایش از دوم آوریل روی صحنه رفته است. کمدی موزیکالی با عنوان «یه چیزی فاسد شده!» با کسب مبلغ ۶۱۹ هزار دلار نیز فروشی با افزایش ۲۲ درصدی را تجربه کرد در حالی که نسبت به هفته پیش یک اجرای کمتر داشت.

دیگر نمایش‌هایی که هفته پیش با اقبال مخاطبان در برادوی روبه رو شدند شامل «گی گی» با فروش ۶۳۵ هزار دلار و «دستی به سوی خدا» با فروش ۲۸۲ هزار دلار در اولین هفته افتتاحیه خود بودند. «خانه شاد» نیز که یکشنبه روی صحنه رفت، فروشی ۴۰۱ هزار دلاری را ثبت کرد.

«در جستجوی ناکجاآباد» دیگر نمایش پرسروصدایی است که با فروش همه بلیت‌هایش و کسب ۱.۱ میلیون دلار، از ۱۵ آوریل به روی صحنه می‌رود.

«زیبا» برنده جایزه تونی با فروش یک میلیون دلاری و «چکمه‌های گره‌خورده» با فروش یک میلون دلاری و دیگر برنده تونی و نیز «راهنمای یک جنتلمن درباره عشق و قتل» با فروش ۷۱۲ هزار دلار دیگری نمایش‌هایی هستند که با اقبال زیادی روبه رو شده‌اند.

دیگر نمایشی که با استقبال روبه رو شده «در شهر» است که با فروش کلی ۷۵۲ هزار دلار این آخر هفته ۱۹۰ هزار دلار فروش کرد.

نمایش «ماهی در تاریکی» با بازی لری دیوید با فروش یک میلیون و ۱۶۹ هزار دلار و «مخاطب» با بازی هلن میرن با فروش یک میلیون و ۱۴۳ هزار دلار پرفروش‌ترین‌های برادوی بودند. «این تنها یک نمایش است» با بازی ناتان لین نیز بیش از ۶۹۴ هزار دلار فروش کرد.

«یک آمریکایی در پاریس» با فروش ۸۲۶ هزار دلار از دیگر نمایش‌هایی بود که با نقدهای بسیار مطبوعات مخاطب زیادی را جلب کرد.

در مجموع هفته گذشته برادوی ۲۹.۵ میلیون دلار از ۳۵ نمایش کسب کرد و میزبان بیش از ۲۹۷ هزار نفر شد.