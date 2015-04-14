آمریکا حق ندارد برای حمایت از عراق در مبارزه با داعش شرط بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، «سید عمار حکیم» رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با اشاره به اخباری مبنی بر تعیین برخی شروط از سوی واشنگتن در مقابل حمایت آن از عراق در مبارزه با تروریسم، گفت: دولت و ملت عراق تحت هیچ شرایطی زیر بار این شروط نخواهند رفت.

وی افزود: بر اساس اخباری که به ما رسیده است ایالات متحده آمریکا، دور نگاه داشتن کمیته های مردمی از میدان های نبرد در عراق را شرط حمایت خود از بغداد در مبارزه با داعش اعلام کرده است.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با تأکید بر اینکه نیروهای امنیتی و کمیته های مردمی این کشور به تنهایی قادر به شکست داعش و آزادسازی کامل خاک عراق هستند، گفت: اینکه آمریکایی ها حملات هوایی خود به مواضع داعش را منوط به توقف فعالیت های جهادی کمیته های مردمی کنند، از نظر ما مردود است.

عمار حکیم تصریح کرد: ما از تمام کسانی که در این مرحله تاریخی و سرنوشت ساز به عراق در مبارزه با تروریسم کمک کرده و می کنند قدردانی می کنیم اما حاضر به پذیرش هیچ اقدامی که با منافع ملی ما در تعارض باشد، نیستیم.

سخنان رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در حالی مطرح می شود که حیدر العبادی نخست وزیر عراق امروز قرار است با مقامات آمریکایی دیدار و با آنها درباره نحوه کمک های واشنگتن به بغداد در مبارزه با داعش بحث و تبادل نظر کند.