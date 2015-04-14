بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در خصوص حملات هوایی عربستان به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی حملات گسترده عربستان سعودی به یمن را با صدور بیانیه ای محکوم کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

طی چند هفته گذشته جهان شاهد حملات گسترده عربستان سعودی با حمایت ایالات متحده آمریکا و بعضی دولت های عربی به کشور یمن بوده است . در پی این تجاوز تا کنون بیش از ۱۹۰۰ نفراز مردم یمن که غالب آنان از غیر نظامیان، من جمله زنان و کودکان بودند کشته و زخمی شدند و بسیاری از اماکن عمومی و مسکونی، اماکن تاریخی ومذهبی، مدارس، بیمارستانها و زیرساختهای اقتصادی و حتی محموله های غذایی یمن هدف بمباران جنگنده های سعودی واقع شده است که بر اساس کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو، به منزله جنایت جنگی محسوب می‏ شود و جامعه بین ‏المللی به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ باید ضمن محکوم نمودن این اقدامات، در زمینه تضمین رعایت و حسن اجرای این موازین عام، تدابیر قضائی و اجرائی مقتضی را به عمل آورد.

مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن محکوم نمودن تجاوز عربستان سعودی به یمن که نقض فاحش و آشکار موازین انسانی و بشردوستانه بین ‏المللی و ارتکاب "جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت" هستند، مستلزم تعقیب و محاکمه بین‏ المللی می ‏داند و نگاه مجامع بین ‏المللی، سازمان های مردم نهاد و نخبگان جهانی را به موارد زیر معطوف می دارد:



۱- آنچه مسلم است مردم یمن در چند ماه اخیر با انجام راهپیمائی های مسالمت آمیز خواستار تحقق اهداف و تثبیت انقلاب خویش هستند. و این امر مبتنی بر یکی از اساسی ترین حقوق ملتها، یعنی حق تعیین سرنوشت است. همانطور که ماده ۱ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حقی تحت عنوان حق تعیین سرنوشت حمایت می‌نمایند. بند ۱ ماده مزبور اشعار می ‏دارد: «تمامی ملت‏ها دارای حق تعیین سرنوشت خود می‌باشند. به موجب حق مزبور، ملل وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می‌کنند». بر مبنای این اصل پیشنهاد می کنیم مردم یمن در یک انتخابات آزاد خود سرنوشت سیاسی کشورشان را رقم بزنند.



۲- بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بیان میدارد: «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». بدین لحاظ، این بند از منشورسازمان ملل متحد به اصل عدم توسل به زور علیه تمامیت ارضی دیگر کشورها اشاره دارد. و کشورها را از تجاوز به یکدیگر منع نموده و بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید می نماید.



۳- دولت یمن به هیچ کشور خارجی تجاوز نکرده است تا آنها حق مقابله به مثل داشته باشند.



۴- دولت عربستان سعودی باید به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، به اصول و مبانی مورد اشاره در منشور ملل متحد و دیگر موازین بین المللی همچون اصل عدم توسل به زور، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، اصل حق تعیین سرنوشت ملزم وپایبند باشد.



۵- عربستان سعودی بعنوان یک کشور اسلامی باید مقید به دستورات قران باشد که میفرماید "یا ایها الذین امنوا ادخلوا فی السلم کافه" (بقره ۲۰۸) وهمچنین میفرماید "ادع الی سبیل ربک بالحکمه وموعظه الحسنه" (نحل ۱۲۵) پس همه کشورهای اسلامی، بایدخیرخواه و حافظ صلح و امنیت جهان اسلام باشند نه آتش جنگ و خونریزی برافروزند که به هیچ وجه به نفع کشورهای اسلامی و جهان اسلام نیست.

مجمع جهانی صلح اسلامی در اعمال مسئولیت خود به عنوان یک سازمان غیردولتی حامی صلح عادلانه و کرامت انسانی در منطقه و جهان، موارد زیر را مورد تاکید قرار می دهد:

• سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت باید با اعمال فصل هفتم منشور، تدابیر مناسب را به منظور متوقف کردن عربستان سعودی از استمرار بمباران هوائی علی الخصوص نقض حقوق اساسی مردم یمن به ویژه کشتار کودکان و افراد غیرنظامی و تخریب غیرقانونی اموال عمومی؛و ابنیه تاریخی و مذهبی، مدارس، بیمارستانها و زیر ساختهای اقتصادی اتخاذ نماید؛



• از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا می شود تلاش های خود برای پشتیبانی از حقوق مردم بی گناه یمن را تقویت نموده، ظرفیت های این سازمان و آژانس های آن برای امدادرسانی و حمایت بشردوستانه از قربانیان و مناطق آسیب دیده را بکارگیری نماید.

• با ابراز تاسف از اینکه سازمان های منطقه ای و بین المللی در برابر این جنایات تدابیر موثری را اتخاذ نکرده از سازمان همکاریهای اسلامی وجنبش عدم تعهد درخواست می شود با تشکیل جلسه فوق العاده، به مسئولیت های محوله در اساسنامه این سازمان ها در رابطه با حمایت مؤثر از حقوق عضو خود (یمن ) عمل کنند و به ویژه اقدامات سیاسی و تنبیهی علیه متجاوز را هماهنگ و اعمال نمایند.

• از دادستانی دیوان بین المللی کیفری انتظار دارد با استفاده از اختیارات مقرر در اساسنامه رم، راساً نسبت به انجام تحقیقات در مورد جنایاتی که در روزهای اخیر در اقدامات نظامی علیه مردم یمن انجام گرفته ، اقدام نماید.

• از کلیه سازمان های بشردوستانه جهانی موکداً درخواست می شود با حمایت گسترده و هماهنگ از حقوق مردم یمن در برابر تجاوز و جنایات جنگی عربستان سعودی، به منظور حفظ واقعی صلح و امنیت جهانی تلاش کنند.

• از تلاشهای دیپلماتیک و مدنی بعضی از دولتها که درجهت پشتیبانی از حقوق مردم یمن و پیشبرد حفظ صلح و عدالت واقعی در منطقه اقدام نموده و بمباران هوائی در یمن را محکوم کرده اند؛ تقدیر می نمائیم.

مجمع جهانی صلح اسلامی