دستگیری سارق لوازم داخل خودرو با کشف ۲۲فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسن سماواتی اظهار داشت: پس از وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در برخی از نقاط شهر ایلام با تشکیل چند اکیپ ویژه از گارآگاهان پلیس آگاهی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و فعال کردن گشت ها ی محسوس و غیر محسوس در نقاط کور و جرم خیز سرنخ هایی از رد پای سارق حرفه ای در این پرونده باز شد.

جانشین انتظامی استان ایلام تصریح کرد:با پیگیری های مداوم و مراقبت های نامحسوس کارآگاهان پلیس آگاهی مخفیگاه این سارق شناسایی و تحت کنترل ویژه پلیس قرار گرفت.

سرهنگ سماواتی بیان داشت: در یک عملیات موفق پلیسی سارق در مخفیگاهش دستگیر و به پلیس آگاهی انتقال داده شد و در تحقیقات اولیه به ۲۲ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: شگرد سارق استفاده از تاریکی شب و پرسه زدن در اطراف خودروهایی که فاقد دزد گیر و از ضریب امنیتی کمتری برخوردار بوده اند مورد دستبرد قرار داده است.

وی با بیان اینكه اعترافات نشان می دهد كه شهروندان اگر كمی به هشدارهای انتظامی پلیس توجه جدی داشته و نسبت به بالا بردن ضریب امنیتی خودروهای خود اقدام و آنها را در محل های امن و دارای نگهبان پارك كنند خودروی آنها با سرقت مواجه نخواهد شد.

قتل پدر بهای طلاق دختر

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در استان ایلام از دستگیری فردی خبر داد که به بهانه طلاق همسرش، پدر او را با ضربات چاقو از پای در آورد.

سرهنگ بهروز علیمرادی در این باره گفت: شب گذشته به دنبال کسب خبری مبنی بر وقوع یک فقره چاقوکشی در شهر سرابله بلافاصله اکیپ های از پلیس درمحل حادثه حاضر شدند.

وی افزود:بررسی های اولیه پلیس مشخص کرد فردی که با ضربات چاقو پدر زن خود را مصدوم کرده بود با یکدستگاه پراید از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول ادامه داد: مصدوم پس از انتقال به مراکز درمانی به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.

سرهنگ علیمرادی گفت: تلاش پلیس برای دستگیری قاتل پس از گذشت ساعاتی نتیجه داد و متهم با لباس های خونی در یکی از محلات شهر سرابله دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم به قتل در تحقیقات اولیه پلیس ضمن اعتراف به قتل پدر خانمش انگیزه این کار خود را طلاق همسرش عنوان کرد.

موضوع تحت رسیدگی بیشتر پلیس و مرجع قضایی قرار دارد.

خواهران رمال در ایلام دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری دو خواهر رمال خبر داد و گفت: به دنبال شکایت برخی خانواده های ایلامی در خصوص فعالیت های غیر قانونی دو خواهر تحت عنوان فالگیر، پلیس تلاش ویژه ای را برای دستگیری آن ها با هماهنگی مقام قضایی آغاز کرد.

سردار علی دولتی گفت: بررسی های اولیه پلیس مشخص کرد این دو نفر با تهیه یک مکان و سکونت در آنجا تحت عنوان فالگیر و رمال از مردم کلاهبرداری می کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: از محل فعالیت این دو نفر تعداد ۲۰ جلد انواع کتاب رمالی و تجهیزات ماهواره ای کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: متهمان با تشکیل پرونده تحویل محاکم قضایی شدند.