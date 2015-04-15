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۲۶ فروردین ۱۳۹۴، ۱۵:۵۷

هلاکت بیش از ۱۰۰ عضو داعش در شهرهای موصل و تکریت عراق

هلاکت بیش از ۱۰۰ عضو داعش در شهرهای موصل و تکریت عراق

منابع رسانه‌ای از هلاکت بیش از ۱۰۰ عضو گروه تروریستی داعش در جریان عملیات ارتش عراق در شهرهای موصل و تکریت خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، جنگنده های ارتش عراق امروز چهارشنبه مواضع گروه تروریستی داعش در شهر تکریت واقع در استان صلاح الدین را بمباران کردند که در پی آن ۴۵ عضو این گروه تروریستی به هلاکت رسیدند.

این جنگنده ها همچنین مناطق «بیجی» و «الصینیه» در صلاح الدین را هدف حملات هوایی خود قرار دادند.

العهد گزارش داد: به دنبال بمباران مراکز وابسته به تروریست های داعش در شهر موصل واقع در استان نینوا، ۵۸ عضو این گروه تروریستی از جمله چندین سرکرده آن از پای درآمدند.

از سوی دیگر شورای استانداری دیالی در بیانیه ای اعلام کرد که حدود ۲ هزار خانواده عراقی پس از پاکسازی کامل منطقه «المقدادیه» در این استان به منازل خود بازگشته اند.

کد مطلب 2535165

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