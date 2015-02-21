به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، «هادی الجبوری» فرماندار منطقه الاعظمیه در بغداد از دستگیری یک گروهک تروریستی وابسته به داعش در الاعظمیه خبر داد.

بر این اساس این گروه تروریستی متشکل از 20 تروریست طرحهایی را برای انجام سلسله اقدامات ترویستی در این منطقه در نظر داشته است.

از سوی دیگر منابع عراقی از هلاکت 38 نفر از تروریستهای داعش در استان صلاح الدین واقع در شمال عراق در جریان حملات جنگنده های عراقی خبر دادند.

خبر دیگر اینکه جنگنده های عراقی برای دومین روز متوالی مواضع داعش در تکریت، البوعجیل، العلم و منطقه الدور را مورد هدف قرار دادند.

همچنین به دنبال انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه ابی صیدا در شمال شرق بعقوبه یک تن کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.