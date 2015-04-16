اجرای صحیح قانون خدمات کشوری نظام پرداخت/کاهش مالیات آموزشگاه‌ ها

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه طی مراسمی کارکنان و مسئولین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه و مسئولین آموزشگاه های آزاد مرتبط با این سازمان طی نشستی با عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس به ابراز مشکلات و مسائل خود پرداخته و خواستار وضع قوانینی از سوی نمایندگان مجلس برای تسهیل و رفع این مشکلات شدند.

یکی از مربیان آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در این نشست، تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس را یک معجزه عنوان کرد که پس از سال ها رخ داده است و گفت: تبدیل وضعیت مربیان حق التدریس به پیمانی از مشکلات اصلی فنی و حرفه ای بود که خوشبختانه حل شد.

عباس آقا بابایی خواستار اجرای صحیح قانون خدمات کشوری نظام پرداخت شد و گفت: از زمان تصویب، این قانون یا اجرا نشده و یا برای ما اجرا نمی‌ شود.

وی خواستار طرح این موضوع از طریق مصری در مجلس شد.

اشتغالزایی مستقیم ۲۰۰۰نفر در آموزشگاه های آزاد بدون اعمال هزینه به دولت

در ادامه رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد نیز گفت: هم‌اکنون ۴۲۰ پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد صادر شده و ۳۵۰ آموزشگاه فعال و نیمه فعال در استان داریم که به ۲۰۰ آموزشگاه آن در شهر کرمانشاه قرار دارد.

فرهاد جامه شورانی، از اشتغالزایی مستقیم دو هزار نفر در سمت های موسس، مدیر و مربی در این آموزشگاه ها خبر داد و گفت: این اقدام بدون اعمال هزینه ای به دولت صورت گرفته است.

وی از آموزش سالانه ۱۳ هزار نفر در این آموزشگاه ها خبرداد که در مدت کوتاهی سالانه دو هزار نفر مشغول به کار می‌شوند.

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد، متوسط گردش مالی سالیانه این آموزشگاه ها را ۴۰ میلیارد تومان و متوسط سود ماهیانه آموزشگاه ها را بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: این باعث فقیر شدن آموزشگاه ها به لحاظ مالی شده است که از درخواست های ما پیشنهاد راهکاری برای افزایش آن است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد از تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان توسط آموزشگاه های آزاد استان انجام شده از آموزش سه و نیم میلیون نفر ساعت طی سال ۹۳ خبرداد.

خواستار کاهش مالیات، رسیدگی به بیمه آموزشگاه ها و اعطای تسهیلات هستیم

جامه شورانی گفت: هر آموزشگاه به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان بار مالی از دوش دولت بر می دارد ولی خودش با مشکل مواجه است.

وی با بیان اینکه سیاست سازمان در شرایط کنونی آموزش های بازار محور است از انجام این آموزش ها توسط آموزشگاه های آزاد خبرداد و گفت: هر کارگاه بین ۱۵ الی ۲۰ نفر را آموزش می دهد.

رئیس کانون انجمن های صنفی آموزشگاه های آزاد، میزان مالیات آموزشگاه ها را بالا دانست و علاوه بر وضع قانونی برای کاهش آن خواستار ابلاغ مصوبه بیمه این آموزشگاه ها شد.

جامه شورانی هم چنین خواستار اعطای تسهیات ۱۰۰ میلیون تومانی به هر آموزشگاه شد و گفت: آموزشگاه ها حداقل و متناسب با نیاز روز دو سال یکبار نیاز به بروز رسانی تجهیزات آموزشگاه دارند.

آموزش های رسیک پذیر مهارتی در بخش دولتی فنی و حرفه ای است

معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز در این دیدار گفت: ۷۰ درصد آموزش های ما در بخش دولتی بود که نشان از سیاستگذاری برای بخش خصوصی است و ما آموزش های ریسک پذیر صنعتی را در بخش دولتی داشته و آموزش های خدماتی به بخش خصوصی واگذار شد.

احسان ایمانی از تحقق تعهدات اداره کل فنی و حرفه ای به سازمان طی سال ۹۳ خبرداد و گفت: ما در سال ۹۳ حتی موفق به اجرای آموزش هایی بیش از تعهدمان شدیم.

وی ادامه داد: هم‌چنین در بخش آموزش حرفه ای نیز ۸۰ هزار نفر آزمون عملی و تئوری داده اند که ۶۰ درصد آنها قبول شدند.

ایمانی از وجود مراکز فعال فنی و حرفه ای در همه شهرستان های استان خبرداد و گفت: از ۲۲ مرکز موجود هفت مرکز در شهر کرمانشاه است و هر مرکز کارگاه های متعدد دارد.

سرانه آموزش مهارتی در کرمانشاه ۲/۲۲ درصد است

معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، با اشاره اینکه همه آموزش های این مراکز رایگان است، گفت: سرانه آموزش هر نفر در استان دو و ۲۲ دهم درصد است و از این نظر جزو پنج استان برتر هستیم.

ایمانی یکی از سیاست های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه را برگزاری آموزش های تقاضا محور دانست و گفت: هم اکنون در این مسیر حرکت کرده و نهادهایی که نیاز به آموزش های ما دارند طی پرداخت هزینه ای این آموزش ها را از ما دریافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۳ تعداد ۲۶ فقره قرار داد آموزشی با مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان طی تفاهم نامه ای بسته شده است که این تفاهم نامه ها بخش خصوصی را توانمند کرده و بسیاری از آموزش هایی که تقاضا محور نبوده است نیز تقاضا محور شده است.

معاون آموزش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه، از صدور ۲۰ کارت مربی گری و ۵۲ پروانه آموزشگاه در سال ۹۳ خبرداد.

وی از بررسی و رسیدگی ۴۵۸ درخواست طی این مدت خبرداد و گفت: هم چنین تخلفات نیز بررسی و ۲۶ تخلف نیز مورد برخورد قانونی قرار گرفت.

ایمانی نیز، تشکیل شورای مهارت استان را از موفقیت های اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در سال ۹۳ برشمرد و گفت: طی این مدت هشت جلسه کارشناسی و شش جلسه اصلی شورای مهارت برگزار و ۴۰ مصوبه استانی و ۱۳۶ مصوبه شهرستانی هم به تصویب رسید.

۲۲ مرکز دولتی فنی و حرفه ای در کرمانشاه فعالیت دارند

معاون اداری پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز در این نشست از وجود ۲۲ مرکز دولتی آموزش مهارت فنی در استان کرمانشاه خبرداد.

بهروز جمشید مفید افزود: از نظر کارپردازی مشکلات عمده ای وجود داشت و یک مرکز کار شش مرکز را انجام می داد که هم اکنون تا حدی رفع شده است.

وی با اشاره اینکه طی سال ۹۳ این ادراه کل در بخش مالی توفیقاتی داشته است گفت: با توجه به آمار و ارقام نمایندگان دیوان محاسبات هزینه های مطلوبی را در سال ۹۳ داشته و آرامشی که اداره کل به آن نیاز داشت به آن تزریق شد و امیدواریم این آرامش به سایر بخش های تشکیلاتی اداره کل تزریق و شاهد رشد و پویایی همه بخش های آن باشیم.