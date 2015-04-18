وضعیت سلامت سیب زمینی، پیاز، کاهو/بررسی سموم خیار و گوجه فرنگی

دکتر هدایت حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات اجرای طرح پایلوت بررسی باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی در هفت محصول کشاورزی پرمصرف در کشور اشاره کرد و گفت: از اول سال ۹۳ یک برنامه ملی برای بررسی کاهش باقی مانده سموم بر روی هفت محصول کشاورزی پرمصرف، انجام دادیم که بر روی سه محصول پایش باقی مانده کودهای شیمیایی و بر روی چهار محصول نیز باقی مانده سموم، بررسی شد.

۷ محصول کشاورزی پرمصرف

وی از سیب زمینی، پیاز و کاهو به عنوان سه محصول کشاورزی نام برد که باقی مانده کودها بر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت. ضمن اینکه بررسی باقی مانده سموم نیز بر روی چهار محصول خیار، گوجه فرنگی، سیب درختی و برنج، انجام شد.

حسینی توضیح داد: اطلاعاتی که در پایان سال ۹۳ جمع آوری کردیم، دیدیم که در درصدی از محصولات کشاورزی باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی، بالاتر از حد مجازی است که در وزارت بهداشت تعیین کرده ایم.

اصلاح در تولید محصولات کشاورزی

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: با اطلاع رسانی که با وزارت جهادکشاورزی در حال انجام است، از دوستان خواسته ایم اصلاح در تولید انجام شود. زیرا، تولید محصول سالم از وظایف سازمانی وزارت جهاد کشاورزی است.

حسینی همچنین از اصلاح در سم پاشی، اصلاح در کودهای مصرفی و دقت نظر در مصرف سم و... به عنوان اقدامات وزارت جهادکشاورزی برای اصلاح در تولید محصولات کشاورزی سالم نام برد و افزود: در سال ۹۴ با تعداد محصولات بیشتر، و وسعت گسترده تری پایش ملی محصولات کشاورزی را ادامه خواهیم داد.

درصد باقی مانده سموم و کودهای شیمیایی

وی گفت: هر سال سعی می کنیم که این برنامه را گسترش دهیم که در سال ۹۴، اطلاعات ما بتواند تعیین کننده این باشد که وزارت جهاد کشاورزی در شرایط بهینه تولید محصولات کشاورزی حرکت مثبتی را داشته است.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در خصوص میزان باقی مانده کودها و سموم در هفت محصول کشاورزی که مورد پایش قرار گرفته اند، اظهارداشت: این وضعیت در این هفت محصول متفاوت بوده است.

حسینی با اعلام اینکه در حال جمع بندی نهایی اطلاعات به دست آمده هستیم، افزود: ولی اعداد در حدود ۸ تا ۱۰ درصد باقی مانده سموم، در بین محصولات مختلف و همچنین استان های مختلف، متفاوت است.

وی با اعلام اینکه پایش ملی هفت محصول پر مصرف کشاورزی در ۱۰ نقطه کشور انجام شده است، گفت: اطلاعات ریز این پایش را به وزارت جهاد کشاورزی خواهیم گفت که بدانند در کدام نقاط کشور، باقی مانده سموم و کودها کمتر و بیشتر بوده است تا بتواند با مدیریت بهتری، برای اقدامات خود برنامه ریزی کند.

فاز دوم پایش محصولات کشاورزی

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در خصوص ادامه اجرای این پایش در سال ۹۴ و سال های بعد، گفت: این برنامه امسال در وسعت بیشتری ادامه خواهد یافت و احتمالا ۱۱ تا ۱۲ محصول را مورد بررسی و پایش قرار دهیم که البته در حال طراحی برنامه هستیم.

حسینی با اعلام اینکه اجرای پایش ملی باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی از نیمه دوم سال ۹۳ شروع شد و تا نیمه دوم سال ۹۴ ادامه دارد، افزود: فاز بعدی پایش نیز از نیمه دوم سال ۹۴ در همان ۱۰ نقطه کشور شروع خواهد شد و تا نیمه دوم سال ۹۵ ادامه خواهد داشت.

هندوانه و سبزی خوردن

وی با اشاره به اولویت بندی سازمان غذا و دارو برای بررسی و پایش محصولات کشاورزی پرمصرف، گفت: اولویت ما در فاز دوم برنامه، همچنان بر اساس محصولات کشاورزی پرمصرف خواهد بود.

حسینی از اضافه شدن هندوانه، سبزی های تازه خوری و... به عنوان محصولات جدید مورد پایش در فاز بعدی برنامه نام برد و افزود: بر اساس اطلاعات ما، میزان مصرف سبزی های تازه خوری بالاست و نگرانی ما از باقی مانده کودها وجود دارد.

مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، در پایان تاکید کرد: در فاز بعدی پایش باقی مانده کودها و سموم در محصولات کشاورزی، میوه هایی که سرانه مصرف بالاتری دارند و احتمال مصرف کود در آنها بیشتر است، اولویت بندی خواهند شد.