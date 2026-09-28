به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان دنا، با اشاره به نقش آگاهی و امید در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: ناامیدی و ناآگاهی از عوامل مؤثر در بروز آسیب‌هایی مانند خودکشی و طلاق است و باید برای تقویت امید، آگاهی‌بخشی و نشاط اجتماعی برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید بر ضرورت دقت رسانه‌ها در انتشار آمار آسیب‌های اجتماعی، افزود: انتشار آمارهای نگران‌کننده، به‌ویژه زمانی که نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی ندارند یا از دقت کافی برخوردار نیستند، می‌تواند فضای ناامیدی را تشدید کند.

فرماندار دنا تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید مسئولانه و مبتنی بر داده‌های قابل اتکا باشد و دستگاه‌های متولی نیز باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند.

اختلاف آمار دستگاه‌ها نیازمند ساماندهی است

رسولی یکی از چالش‌های موجود را ناهماهنگی میان آمار دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: گاهی یک رویداد به دلیل تفاوت محل سکونت، تحصیل یا محل ثبت اطلاعات، در آمار چند شهرستان یا دستگاه درج می‌شود.

وی ادامه داد: لازم است اطلاعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در یک سازوکار مشخص تجمیع و راستی‌آزمایی شود تا از ثبت تکراری وقایع و ارائه آمار نادرست جلوگیری شود.

فرماندار دنا با اشاره به آمارهای مطرح‌شده در جلسه، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، موارد اقدام به خودکشی در شهرستان از ۴۱ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۴۹ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و در شش‌ماهه نخست سال جاری نیز ۱۴ مورد ثبت شده است.

وی افزود: موارد منجر به فوت نیز از ۱۲ مورد در سال ۱۴۰۳ و ۹ مورد در سال ۱۴۰۴، به دو مورد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده است.

رسولی تأکید کرد: حتی یک مورد خودکشی نیز قابل قبول نیست و این آمارها باید با بررسی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تحلیل و برای پیشگیری از موارد جدید، برنامه‌ریزی شود.

آمار طلاق و ازدواج نیازمند بررسی دقیق‌تر

فرماندار دنا درباره آمار طلاق نیز گفت: در گزارش‌های ارائه‌شده، ۴۰ مورد در سال ۱۴۰۳، ۴۲۸ مورد در سال ۱۴۰۴ و ۲۳ مورد در شش‌ماهه نخست سال جاری اعلام شده است.

رسولی با اشاره به اختلاف موجود در برخی آمارها، بیان کرد: بخشی از این اختلافات می‌تواند به محل ثبت واقعه و محل سکونت افراد مربوط باشد و به همین دلیل باید پیش از انتشار عمومی، آمارها به‌طور دقیق بررسی و تطبیق داده شوند.

وی افزود: آمار ازدواج نیز در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به‌ترتیب ۱۲۹ و ۱۰۵ مورد و در شش‌ماهه نخست امسال ۵۰ مورد گزارش شده است.

نشاط اجتماعی با توسعه ورزش و فرهنگ تقویت می‌شود

فرماندار دنا کاهش آسیب‌های اجتماعی را نیازمند توجه هم‌زمان به عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و بر افزایش آگاهی دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی گفت: مدیران و کارشناسانی که مسئول برنامه‌ریزی در حوزه آسیب‌های اجتماعی هستند نیز باید از حمایت و شرایط لازم برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به‌درستی پیگیری کنند.

رسولی توسعه برنامه‌های ورزشی و فرهنگی را از راهکارهای تقویت نشاط و سرمایه اجتماعی عنوان کرد و گفت: شهرستان دنا میزبان مسابقات ورزشی استانی و کشوری بوده و برگزاری مسابقات بانوان و رویدادهای ورزشی در روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات بین‌روستایی و جشنواره‌های هنری و فرهنگی خبر داد و افزود: اجرای برنامه‌های مشترک و فراگیر می‌تواند به تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش نشاط در جامعه کمک کند.

کمبود زیرساخت‌های اجتماعی و ورزشی در دنا

فرماندار دنا در بخش دیگری از سخنان خود، کمبود زیرساخت‌های ورزشی و اقامتی، نبود اورژانس اجتماعی در شهر دنا و تعطیلی کمپ ترک اعتیاد شهرستان را از مسائل موجود عنوان کرد.

رسولی گفت: ناکافی‌بودن سرانه حمایتی برای نگهداری افراد در کمپ‌ها یکی از عواملی است که می‌تواند فعالیت این مراکز را با مشکل مواجه کند و لازم است این موضوع مورد توجه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

پیگیری طرح‌های اشتغال‌زایی در دنا

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ۸۵ درصد پرونده‌های تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ۷۰ درصد پرونده‌های اشتغال‌زایی در سال گذشته به نتیجه رسیده است.

رسولی خاطرنشان کرد: روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در سال جاری نیز در کمیته اشتغال شهرستان به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا ظرفیت‌های موجود برای کاهش مسائل اقتصادی و اجتماعی شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.