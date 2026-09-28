نماینده مجلس: حقوق سالمندان باید به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش تجلیل و گرامیداشت سالمندان حضور پیدا کرد و با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به محرومان و سالمندان، گفت: خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان از مهم‌ترین وظایف در نظام اسلامی است و همه مسئولان باید با حفظ عزت و کرامت محرومان، برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه رفع فقر و محرومیت از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی است، افزود: محرومان، مستضعفان و فقرا دارای حق هستند و نباید در فرآیند خدمت‌رسانی، منتی بر آنان گذاشته شود. اگر در مجلس اعتباری اختصاص می‌دهیم یا منابعی برای کمیته امداد، بهزیستی، مسکن و سایر حوزه‌های حمایتی تأمین می‌کنیم، در واقع به وظیفه خود عمل کرده‌ایم و برای اختصاص منابع بیشتر نیز آمادگی داریم.

عزیزی در ادامه با اشاره به موضوع سالمندی گفت: سالمند هزینه نیست، بلکه سرمایه است؛ سرمایه‌ای از خرد، تجربه، دانش، هویت و پیوند نسلی که باید برای استفاده از آن برنامه‌ریزی شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ معیشت و کرامت سالمندان اظهار کرد: در مجلس حداقل ۹۰ درصد حقوق شاغلان را برای سالمندان در نظر گرفته‌ایم و این موضوع را باید ادای دین به سالمندان و جبران سرمایه‌گذاری آنان دانست.

این نماینده مجلس همچنین سلامت و بیمه تکمیلی سالمندان را از دیگر موضوعات مهم برشمرد و گفت: در حوزه سالمندی، سند ملی نیز تدوین و رونمایی شده است، اما این سند باید به مجلس ارائه و تبدیل به قانون شود تا پس از تصویب، برای اجرای آن ردیف بودجه مشخصی در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: درخواست ما این است که دبیرخانه سند ملی سالمندان، این سند را از طریق دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه کند. مجلس برای بررسی و تصویب این لایحه آمادگی دارد و در صورت ارائه آن، نمایندگان از هیچ تلاشی برای تصویب و اجرای آن دریغ نخواهند کرد.

عزیزی با اشاره به اهداف پیش‌بینی‌شده در سند ملی سالمندان گفت: توانمندسازی سالمندان یکی از مأموریت‌های مهم این سند است. سالمندان خود می‌توانند در فرآیند توانمندسازی جامعه و حتی جوانان نقش‌آفرین باشند.

وی ارتقای سلامت، افزایش سرمایه اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها، توجه به مسائل مالی و ارتقای سطح فرهنگی را از دیگر محورهای مهم در حوزه سالمندی عنوان کرد و افزود: راه‌اندازی صندوق مربوط به سالمندان نیز موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با تصویب قوانین لازم، منابع مالی مشخصی برای آن پیش‌بینی شود.

عزیزی همچنین بر ضرورت مناسب‌سازی محیط شهری برای سالمندان تأکید کرد و گفت: شهرهای ما باید به گونه‌ای طراحی شوند که سالمندان در آنها احساس آرامش و نشاط داشته باشند. مبلمان و زیرساخت‌های شهری باید متناسب با نیازهای سالمندان باشد تا این قشر بتواند با سهولت و آرامش بیشتری در جامعه حضور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سالمندان بخش مهمی از سرمایه اجتماعی کشور هستند و حفظ عزت، کرامت، سلامت، معیشت و مشارکت اجتماعی آنان باید به یک اولویت جدی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی تبدیل شود.

سالمندی یک مرحله ارزشمند از عمر انسان است

در ادامه مراسم، پیمان فلسفی نماینده مردم تهران دز مجلس شورای اسلامی گفت: سالمندی یکی از مراحل ارزشمند عمر انسان است و فرد در این دوره، کوهی از تجربه و کوله‌باری از دانش و تجربه دارد که باید مورد استفاده دیگران قرار گیرد.

وی افزود: بر اساس برخی تقسیم‌بندی‌ها، دوران کودکی تا حدود ۱۰ سالگی، نوجوانی از ۱۰ تا ۲۰ سالگی و جوانی از ۲۰ تا ۶۵ سالگی در نظر گرفته می‌شود و افراد ۶۵ تا ۷۵ ساله در دوره میانسالی و افراد بالای ۷۵ سال در دوره سالمندی و کهنسالی قرار می‌گیرند. بنابراین بسیاری از افرادی که امروز در این مراسم حضور دارند، با توجه به سنشان هنوز در دوره میانسالی قرار دارند.

فلسفی با تقدیر از برگزاری برنامه تجلیل از سالمندان گفت: توجه به سالمندان و قدردانی از آنها اقدام ارزشمندی است و باید برای این قشر ارزش و جایگاه ویژه‌ای قائل باشیم.

وی با اشاره به خدمات کمیته امداد به سالمندان ادامه داد: کمیته امداد در زمینه حمایت از سالمندان و رسیدگی به مسائل آنها اقدامات ارزشمندی انجام داده است و این نهاد در طول سال‌های فعالیت خود منشأ خدمات و برکات فراوانی بوده است.

این نماینده مجلس با اشاره به برخی مشکلات سالمندان در دریافت تسهیلات گفت: یکی از مسائلی که سالمندان هنگام مراجعه به ما مطرح می‌کنند، موضوع دریافت تسهیلات و وام است. در مواردی فردی که برای دریافت وام مراجعه می‌کند، به دلیل داشتن بیش از ۷۰ سال سن، امکان دریافت تسهیلات را ندارد. این موضوع یک معضل است و باید برای آن راهکار مناسبی پیدا کنیم.

وی همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت بیمه، بهداشت و درمان سالمندان تأکید کرد و گفت: حمایت‌های بیمه‌ای، خدمات درمانی و کمک‌هایی که به سالمندان ارائه می‌شود، باید متناسب با نیازهای آنان افزایش یابد و در سنین بالاتر، حمایت‌های بیشتری نسبت به افراد جوان در نظر گرفته شود.

فلسفی ادامه داد: این حمایت‌ها نباید صرفاً محدود به سالمندان تحت پوشش کمیته امداد باشد و باید در سیاست‌های عمومی حوزه سالمندی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به حمل‌ونقل عمومی سالمندان اظهار کرد: در برخی موارد استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای عموم مردم رایگان شده است، اما در برخی کشورها برای افراد بالای ۶۰ سال، حمل‌ونقل عمومی به صورت گسترده و رایگان ارائه می‌شود. این موضوع نیز می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سالمندان مورد توجه قرار گیرد.

فلسفی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات بیشتر در دوران بازنشستگی گفت: سالمندان پس از رسیدن به سن بازنشستگی به خدمات رفاهی، تفریحی و فرهنگی مناسب نیاز دارند و باید برای این دوره از زندگی آنها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: بهزیستی می‌تواند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد و همکاری میان بهزیستی و کمیته امداد نیز می‌تواند به توسعه خدمات رفاهی و اجتماعی برای سالمندان کمک کند.

فلسفی در پایان خاطرنشان کرد: لازم است برای سالمندان در فواصل مختلف، برنامه‌های رفاهی، تفریحی و فرهنگی برگزار شود تا دوران بازنشستگی و سالمندی با نشاط، مشارکت اجتماعی و خدمات متناسب با نیازهای این قشر همراه باشد.