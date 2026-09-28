به گزارش خبرنگار مهر، سید حافظ موسوی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط کشور، فشارهای اقتصادی و تحریمها اظهار کرد: مسائل اجتماعی بر سایر حوزهها اثرگذار است و حتی برخورداری از ظرفیتهای مناسب فنی، اقتصادی و نظامی، بدون توجه به مسائل اجتماعی نمیتواند تضمینکننده موفقیت باشد.
وی افزود: اگر از مسائل اجتماعی غفلت شود، سایر دستاوردها نیز میتواند تحت تأثیر قرار گیرد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایههای کشور است و باید برای حفظ و تقویت آن برنامهریزی جدی انجام شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حضور مردم در میدانها و خیابانها در مقاطع اخیر گفت: سرمایه اجتماعی و همراهی مردم در جلوگیری از بروز برخی اتفاقات ناگوار نقش مهمی داشته است و این ظرفیت باید مورد توجه ویژه مدیران قرار گیرد.
موسوی با اشاره به تغییر در شیوه برگزاری جلسات شورای اجتماعی استان گفت: مقرر شده است در هر نشست، فرمانداران دو یا سه شهرستان گزارشی از وضعیت شهرستان خود ارائه کنند و نقاط قوت، مسائل، مشکلات و برنامههای خود را با حضور مدیران مرتبط مطرح کنند.
وی تأکید کرد: جلسات شورای اجتماعی باید در سطح شهرستانها نیز برگزار شود تا مسائل اجتماعی از نزدیک شناسایی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.
خودکشی، طلاق و اعتیاد در اولویت بررسی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، رسیدگی به آسیبهای اجتماعی را یکی از محورهای اصلی گزارش فرمانداران عنوان کرد و گفت: خودکشی، طلاق و اعتیاد از جمله آسیبهایی هستند که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: فرمانداران باید برای حفظ و افزایش سرمایه اجتماعی، ارتباط مستقیم و مستمر با معتمدان، نخبگان، فرهنگیان و گروههای مختلف مردم را دنبال کنند و حضور در محلات و مساجد و برگزاری نشستهای مستقیم با شهروندان را در برنامه داشته باشند.
موسوی ادامه داد: تقویت ارتباط میان مردم و مدیران، شنیدن مطالبات و مسائل شهروندان و حضور مسئولان در میان مردم میتواند به افزایش اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
نشاط اجتماعی؛ بخشی از مسیر کاهش آسیبها
وی نشاط اجتماعی را یکی دیگر از محورهای مورد تأکید شورای اجتماعی استان دانست و گفت: برنامههای هنری و ورزشی و همچنین مناسبتهای خیریه، مذهبی و انقلابی میتوانند زمینه افزایش نشاط اجتماعی و کاهش فشارهای اجتماعی را فراهم کنند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: توجه به نشاط اجتماعی نباید به برنامههای مقطعی محدود شود، بلکه باید به عنوان بخشی از برنامههای اجتماعی شهرستانها دنبال شود.
موسوی در پایان با اشاره به حضور فرمانداران در نشست شورای اجتماعی استان گفت: گزارش عملکرد شهرستانها در نیمه نخست سال و برنامههای پیشبینیشده برای نیمه دوم سال، بهویژه در حوزه تقویت سرمایه اجتماعی، در این جلسه مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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