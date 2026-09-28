۱.۷ میلیون سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری، در همایش تجلیل و گرامیداشت سالمندان حضور پیدا کرد و گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی برای تکریم سالمندان و پیشکسوتان ارزشمند است و از همه کسانی که در برگزاری آن نقش داشتند، تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به همکاری و تعامل میان کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزود: امیدواریم با حضور مدیران و مسئولان حوزه رفاه اجتماعی، موضوعاتی که در این مراسم درباره سالمندان مطرح شد، در قالب برنامه‌های اجرایی دنبال و محقق شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به دشواری‌های فعالیت سازمان بهزیستی گفت: اداره و نگهداری از افراد دارای معلولیت، به‌ویژه در شرایط دشوار، کار بسیار سنگینی است و مجموعه بهزیستی در این زمینه اقدامات و فعالیت‌های جهادی انجام می‌دهد. کمیته امداد نیز در کنار بهزیستی، در حوزه‌های مرتبط با حمایت از جامعه هدف وظایف خود را دنبال خواهد کرد.

بختیاری با اشاره به جمعیت سالمندان کشور اظهار کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار سالمند تحت حمایت و پوشش خدمات قرار دارند و وظیفه ما این است که برای این قشر، شرایط زندگی عزتمندانه را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حرمت سالمندان ادامه داد: سالمندان سال‌های جوانی خود را در مسیر خدمت به جامعه سپری کرده‌اند و امروز وظیفه ماست که از آنان حمایت کنیم و اجازه ندهیم در دوران سالمندی، عزت و کرامت آنان خدشه‌دار شود.

رئیس کمیته امداد با اشاره به ضرورت توجه به سالمندان در سیاست‌های حمایتی کشور گفت: در برنامه هفتم پیشرفت نیز اقدامات و ظرفیت‌های مناسبی برای حمایت از اقشار مختلف جامعه پیش‌بینی شده و مجلس شورای اسلامی در این زمینه همکاری خوبی داشته است.

وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مرتبط با سالمندان گفت: در روند تدوین این لایحه، از کمیته امداد نیز نظرخواهی شده و دیدگاه‌های این نهاد در اختیار مسئولان مربوط قرار گرفته است. امیدواریم با استفاده از نظرات کارشناسان، مدیران و صاحب‌نظران، این موضوع به شکل مناسبی دنبال شود.

بختیاری با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جامع سالمندان گفت: بانک اطلاعاتی یکی از ظرفیت‌هایی است که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است و می‌تواند در برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای سالمندان و ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنان مؤثر باشد.

وی خطاب به کارکنان کمیته امداد افزود: از همکارانم می‌خواهم در حوزه سالمندان و پیشکسوتان، توجه ویژه‌ای داشته باشند. حمایت از این قشر از مأموریت‌های کمیته امداد است و در انجام این وظیفه نباید کوتاهی کنیم.

رئیس کمیته امداد همچنین بر ضرورت همکاری نزدیک این نهاد با سازمان بهزیستی تأکید کرد و گفت: کمیته امداد و بهزیستی باید در حوزه سالمندی در کنار یکدیگر و هماهنگ عمل کنند. موضوع سالمندان تنها به یک سازمان محدود نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی در سطح ملی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است.

بختیاری ادامه داد: شورای سالمندان نیز باید با نگاه ملی به مسائل این قشر بپردازد و برای آینده سالمندان کشور برنامه‌ریزی کند. در جلسات این شورا نیز موضوعات مختلف مربوط به سالمندان مطرح و اقدامات مهمی در حال انجام است که امیدواریم نتایج آن در آینده برای این قشر قابل مشاهده باشد.

وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی در حمایت از سالمندان گفت: مجلس در کنار اقشار محروم و سالمندان قرار دارد و مصوبات و اقدامات انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که موضوع حمایت از سالمندان و پیشکسوتان مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

رئیس کمیته امداد در پایان با تأکید بر ضرورت توجه همه دستگاه‌ها به سالمندان خاطرنشان کرد: حمایت از سالمندان مسئولیت یک دستگاه خاص نیست؛ دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه دستگاه‌های اجرایی باید در برنامه‌ریزی برای این قشر مشارکت داشته باشند تا سالمندان بتوانند پس از سال‌ها خدمت، دوران سالمندی خود را با عزت و آرامش سپری کنند.