اسکواش بانوان ایران مغلوب چین شد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم اسکواش بانوان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.
پس از شکست نجمه بوشهریزاده در مسابقه نخست فرشته اقتداری با نمایشی خوب به پیروزی رسید و کار را به تساوی کشاند، اما نرگس سلطانی در دیدار سوم و تعیینکننده مغلوب حریف چینی شد تا ایران دومین شکست خود را در مرحله گروهی تجربه کند.
ملیپوشان ایران که صبح امروز نیز برابر ژاپن شکست خورده بودند فردا ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف هند میروند.
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