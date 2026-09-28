  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

اسکواش بانوان ایران مغلوب چین شد

اسکواش بانوان ایران مغلوب چین شد

تیم اسکواش بانوان ایران در دیداری نزدیک برابر چین به میدان رفت و با وجود پیروزی فرشته اقتداری در نهایت با شکست ۲ بر یک زمین مسابقه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم اسکواش بانوان ایران در دومین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ برابر چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

پس از شکست نجمه بوشهری‌زاده در مسابقه نخست فرشته اقتداری با نمایشی خوب به پیروزی رسید و کار را به تساوی کشاند، اما نرگس سلطانی در دیدار سوم و تعیین‌کننده مغلوب حریف چینی شد تا ایران دومین شکست خود را در مرحله گروهی تجربه کند.

ملی‌پوشان ایران که صبح امروز نیز برابر ژاپن شکست خورده بودند فردا ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف هند می‌روند.

کد مطلب 6961271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها