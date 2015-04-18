به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه در سال ۱۳۹۳ و پیش از آن، آثاری علمی و ارزشمند را در زمینه مسائل آموزشی برای گروه سنی کودک و خردسال منتشر کرد.

«خاله بازی، ماشین­‌بازی، کوچولوی شاد، پلیس می­‌شوم، امدادگر می‌­شوم، لودر می­‌رانم، آمبولانس می­‌رانم، کامیون می‌رانم، زباله جمع می­‌کنم، با خواهرم موتور می‌­رانم، تاتی حمومی، تاتی شماری، تاتی دولپی، تاتی خندون، تاتی کتابی، تاتی خواب خوابی، تاتی بغلی، تاتی سرسری و تاتی توپی»، عنوان کتاب­‌هایی است که در مجموعه­ گروه خردسال و کودک این مؤسسه قرار می­‌گیرد و کلامی کوتاه و البته بسیار آموزنده دارد.

این کتاب­‌ها که نوع ساختار آنها نیز به گونه‌­ای است که به راحتی در دست مخاطبان خود (خردسالان و کودکان) جای می­‌گیرد و آنها می‌توانند با نگاه کردن به تصاویر آن بسیار لذت ببرند و در ادامه، هنگامی که متن برای آنها خوانده می­‌شود می‌­توانند با تصاویر تطبیق دهند و از همین طریق نکات آموزشی در ذهن آنها جای بگیرد.

مؤلفان این کتاب­‌ها دو گروه‌اند، گروهی ایرانی هستند و توانستنه‌­اند با زبان و فرهنگ بومی و ایرانی نکات مهم آموزشی را به مخاطبان خود بیاموزند و هم برخی از این کتاب­‌ها ترجمه‌­هایی از کتاب­‌های غیر ایرانی است که توانسته مسائل آموزشی را از نگاهی دیگر به خردسالان و کودکان ارائه دهد.

با توجه به دقت و کیفیت کتاب­‌های نامبرده در زمینه­ طراحی و تصویرگری، صفحه‌­آرایی و جلد و رنگ‌آمیزی، گزینه مناسبی برای کودکان و خردسالان و فراگیری مسائل آموزشی و آشنایی آنها با دنیای پیرامونشان در قد و اندازه­ سنشان است.

مؤسسه انتشارات قدیانی، کتاب­‌های گروه سنی خردسال و کودک خود را با هدف آموزش به کودکان خردسالان­، در قطع­‌های مناسب و رنگارنگ و متفاوت، در نوبت اول و دوم چاپ در تیراژهای ۲۲۰۰، به قیمت مناسب در طول سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ روانه بازار کتاب کرد.

برای تهیه این مجموعه‌­ها، علاوه بر مراجعه به کتاب‌فروشی‌های معتبر سراسر کشور می‌توانید به نشانی الکترونیکی www.ghadyani.org نیز مراجعه کنید.