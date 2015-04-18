به گزارش خبرگزاری مهر، این مؤسسه در سال ۱۳۹۳ و پیش از آن، آثاری علمی و ارزشمند را در زمینه مسائل آموزشی برای گروه سنی کودک و خردسال منتشر کرد.
«خاله بازی، ماشینبازی، کوچولوی شاد، پلیس میشوم، امدادگر میشوم، لودر میرانم، آمبولانس میرانم، کامیون میرانم، زباله جمع میکنم، با خواهرم موتور میرانم، تاتی حمومی، تاتی شماری، تاتی دولپی، تاتی خندون، تاتی کتابی، تاتی خواب خوابی، تاتی بغلی، تاتی سرسری و تاتی توپی»، عنوان کتابهایی است که در مجموعه گروه خردسال و کودک این مؤسسه قرار میگیرد و کلامی کوتاه و البته بسیار آموزنده دارد.
این کتابها که نوع ساختار آنها نیز به گونهای است که به راحتی در دست مخاطبان خود (خردسالان و کودکان) جای میگیرد و آنها میتوانند با نگاه کردن به تصاویر آن بسیار لذت ببرند و در ادامه، هنگامی که متن برای آنها خوانده میشود میتوانند با تصاویر تطبیق دهند و از همین طریق نکات آموزشی در ذهن آنها جای بگیرد.
مؤلفان این کتابها دو گروهاند، گروهی ایرانی هستند و توانستنهاند با زبان و فرهنگ بومی و ایرانی نکات مهم آموزشی را به مخاطبان خود بیاموزند و هم برخی از این کتابها ترجمههایی از کتابهای غیر ایرانی است که توانسته مسائل آموزشی را از نگاهی دیگر به خردسالان و کودکان ارائه دهد.
با توجه به دقت و کیفیت کتابهای نامبرده در زمینه طراحی و تصویرگری، صفحهآرایی و جلد و رنگآمیزی، گزینه مناسبی برای کودکان و خردسالان و فراگیری مسائل آموزشی و آشنایی آنها با دنیای پیرامونشان در قد و اندازه سنشان است.
مؤسسه انتشارات قدیانی، کتابهای گروه سنی خردسال و کودک خود را با هدف آموزش به کودکان خردسالان، در قطعهای مناسب و رنگارنگ و متفاوت، در نوبت اول و دوم چاپ در تیراژهای ۲۲۰۰، به قیمت مناسب در طول سال ۹۳ و ابتدای سال ۹۴ روانه بازار کتاب کرد.
برای تهیه این مجموعهها، علاوه بر مراجعه به کتابفروشیهای معتبر سراسر کشور میتوانید به نشانی الکترونیکی www.ghadyani.org نیز مراجعه کنید.
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