حجاب وزیر امور خارجه استرالیا هنگام ورود به تهران

عصر ایران نوشت:جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا بامداد امروز (شنبه) به منظور دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد.

وزیر امور خارجه استرالیا قرار است در دیدار با مقامات کشورمان درباره مساله مهاجرت غیر قانونی برخی اتباع ایرانی به استرالیا رایزنی کند. استرالیا از ایران می خواهد برخی مهاجران غیر قانونی را که دولت کانبرا به آنها ویزای ورود به استرالیا نداده به ایران پذیرش کند.

خانم بیشاپ به هنگام ورود به ایران برای رعایت پروتکل حجاب یک روسری مشکی رنگ برسر کرده و روی آن یک کلاه مشکی گذاشته است. وب سایت روزنامه "سیدنی مورنینگ هرالد" استرالیا خبر ورود خانم بیشاپ به تهران را با این تیتر کار کرده است: وزیر امور خارجه با روسری و کلاه مشکی وارد تهران شد.

این رسانه استرالیایی می نویسد: به هنگام ورود خانم بیشاپ به تهران در یک گفت و گوی کوتاه مطبوعاتی او در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا شال مشکی خود را روی شانه هایش پهن کرده گفت: این طور راحت تر است.





