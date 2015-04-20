ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در هراز و چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجادر مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار داشت:‌ هم‌اکنون جوی آرام و ترافیکی روان در کلیه جاده‌های کشور وجود دارد.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا تصریح کرد: در محور کرج ـ چالوس ممنوعیت تردد اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون وجود دارد؛ همچنین در محور هراز محدوده تهران به آمل و بالعکس نیز از تردد کامیون، اتوبوس و کامیونت جلوگیری می‌شود.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی به محدودیت تردد در آزادراه تهران ـ کرج پرداخت و ادامه داد: در باند جنوبی آزادراه تهران ـ کرج تا مورخه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۹ تا ۱۵ در محدوده پل حصارک تا تیر شماره ۲۰۰ به استثنای روزهای چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیل هم‌زمان با عبور ترافیک، عملیات بهسازی و روکش آسفالت انجام می‌شود.

وی افزود: این عملیات در باند شمالی آزادراه تهران ـ کرج نیز از محدوده تیر شماره ۲۰۰ تا پل حصارک در همین بازه زمانی و از ساعت ۲۳:۳۰ تا ۴:۳۰ اجرا خواهد شد.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا خاطرنشان کرد: محور شمشک به دیزین تا اطلاع ثانوی محدود است.