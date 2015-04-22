کاهش ۱۲ درصدی بارندگی در کشور/ کمبود بارش در ۸ استان

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: میزان بارندگی در کل کشور از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ماه ۱۷۸ میلیمتر بوده که این میزان در مقایسه با بارندگی بلند مدت ۱۱.۷ درصد و نسبت به سال گذشته ۸.۵ درصد کاهش داشته است.

افزایش 30 درصدی بارندگی در تهران از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین

به گفته وی، میزان بارندگی از ابتدای مهرماه ۹۳ تا پایان فروردین ماه جاری در تهران ۲۰۷ میلیمتر بوده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است.

هرمزگان کم بارش ترین استان نسبت به میانگین بلند مدت

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ماه جاری استان هرمزگان با ۵۶ درصد کاهش، بوشهر ۴۹ درصد و فارس ۳۴ درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت کمترین میزان بارش را داشته اند.

گیلان پر بارش ترین استان نسبت به میانگین بلند مدت

فاتح تصریح کرد: در این مدت استان گیلان با ۴۵ درصد افزایش، اردبیل ۴۵ و آذربایجان شرقی با ۴۳ درصد افزایش بیشترین میزان بارش نسبت به میانگین بلندمدت را داشته اند.

هرمزگان کم بارش ترین استان نسبت به سال گذشته

وی افزود: از ابتدای مهر ۹۳ تا پایان فروردین ۹۴، استان هرمزگان با ۶۸ درصد کاهش، بوشهر ۵۷ درصد و سیستان و بلوچستان ۴۴ درصد کاهش نسبت به سال گذشته در این مدت کمترین میزان بارندگی را داشته اند.

اردبیل پر بارش ترین استان نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: در این مدت استان اردبیل با ۶۸ درصد افزایش، خراسان شمالی ۵۴ درصد و آذربایجان شرقی ۵۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیشترین میزان بارندگی را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بارشها علاوه بر توزیع مکانی، توزیع زمانی نیز دارند یادآور شد: در کشور ما توزیع زمانی بارشها در اغلب مناطق در فصل پائیز و زمستان است و بسیاری از نقاط کشور هیچ بارندگی ای در فصل تابستان دریافت نمی کنند.

فاتح گفت: لذا در بررسی جدیدی استان های مختلف به لحاظ میزان بارندگی که انتظار می رود تا پایان سال زراعی یعنی ابتدای مهرماه ۹۴ داشته باشند با میزان بارندگی که تاکنون داشته اند مطالعه شده اند. بر این اساس در کل کشور می بایست از ابتدای سال زراعی تا پایان فروردین ۹۴، ۸۴ درصد کل بارندگی سالانه را دریافت می کردیم اما تا این تاریخ تنها ۷۳ درصد بارندگی مورد انتظار دریافت شده است.

50 درصد کمبود بارش در هرمزگان و بوشهر تا پایان سال زراعی

به گفته وی، استان هرمزگان تا پایان فروردین می بایست ۹۴ درصد کل بارندگی سالانه را دریافت می کرد در حالی که ۴۲ درصد از این میزان را دریافت کرده است این بدان معناست که حتی اگر در ۵ ماه باقیمانده از سال زراعی بارندگی نرمالی داشته باشیم در این استان باز هم ۵۰ درصد کمبود بارش نسبت به شرایط نرمال وجود دارد و این زنگ خطری جدی برای مسئولان هرمزگان است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسیی با اشاره به اینکه علاوه بر استان هرمزگان زنگ خطر کمبود بارش در ۸ استان دیگر کشور وجود دارد اظهار داشت: تا پایان فروردین استان بوشهر می بایست ۹۸ درصد کل بارندگی سالانه را دریافت می کرد در حالی که تنها ۵۰ درصد را دریافت کرده است.

30 درصد کمبود بارش در سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان و ایلام

فاتح ادامه داد: همچنین سیستان و بلوچستان از ۸۵ درصد بارندگی مورد انتظار ۵۷ درصد، فارس از ۹۵ درصد بارندگی سالانه مورد انتظار تا پایان فروردین ۶۲ درصد، خوزستان از ۹۴ درصد بارندگی مورد انتظار ۶۴ درصد، کهکیلویه از ۹۶ درصد بارندگی مورد انتظار ۶۹ درصد، قم از ۸۴ درصد بارندگی مورد انتظار ۶۷درصد، کرمانشاه از ۸۹ درصد بارندگی مورد انتظار ۶۶ درصد و ایلام از ۹۲ درصد بارندگی مورد انتظار تا پایان فروردین ماه تنها ۶۱ درصد را دریافت کرده اند.

کمبود 10 درصدی بارندگی در تهران و اصفهان تا پایان سال زراعی

وی افزود: همچنین تهران و اصفهان نیز از استانهایی هستند که میزان بارندگی کمتری از بارندگی قابل انتظار تا پایان فروردین ۹۴ را دریافت کرده اند به طوری که تهران از ۸۰ درصد بارندگی مورد انتظار در این مدت ۷۰ درصد و اصفهان از ۸۷ درصد بارندگی مورد انتظار در این مدت ۷۲ درصد را دریافت کرده است.