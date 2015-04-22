تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان بوشهر رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در بازدید از بیمارستان قلب بوشهر گفت: در دیدار با مردم رضایت خوبی از خدمات این مرکز شاهد بودم که حاصل تلاش مسئولان، پزشکان، پرسنل زحمتکش و امکانات و تجهیزات این مرکز تخصصی درمانی است.

وی افزود: تمام مسئولان و پرسنل درمانی باید تمام تلاششان را به کار بگیرند تا کسانی که بیمار هستند سلامتیشان را به‌دست آورند و کسانی هم که سلامت هستند با اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه دچار بیماری نشوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری خطاب به مسئولان دانشگاه گفت: خدمت به بیماران توفیقی است که نصیبتان شده است و تمام تلاشتان را به کار بگیرید تا خانواده‌ها به جز رنج بیمار داری مشکل دیگری نداشته باشند.

در بازدید بیمارستان قلب و عیادت از بیماران به همراه آیت‌الله صفایی بوشهری جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند. ‌