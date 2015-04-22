  1. استانها
  2. بوشهر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

صفایی بوشهری:

تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان بوشهر رخ داده است

تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان بوشهر رخ داده است

بوشهر - نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر گفت: در حوزه بهداشت و درمان استان بوشهر تحولات خوبی انجام شده اما هنوز نیاز به تغییرات زیادی در این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در بازدید از بیمارستان قلب بوشهر گفت: در دیدار با مردم رضایت خوبی از خدمات این مرکز شاهد بودم که حاصل تلاش مسئولان، پزشکان، پرسنل زحمتکش و امکانات و تجهیزات این مرکز تخصصی درمانی است.

وی افزود: تمام مسئولان و پرسنل درمانی باید تمام تلاششان را به کار بگیرند تا کسانی که بیمار هستند سلامتیشان را به‌دست آورند و کسانی هم که سلامت هستند با اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه دچار بیماری نشوند.

آیت‌الله صفایی بوشهری خطاب به مسئولان دانشگاه گفت: خدمت به بیماران توفیقی است که نصیبتان شده است و تمام تلاشتان را به کار بگیرید تا خانواده‌ها به جز رنج بیمار داری مشکل دیگری نداشته باشند.

در بازدید بیمارستان قلب و عیادت از بیماران به همراه آیت‌الله صفایی بوشهری جمعی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند. ‌

کد مطلب 2540241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها