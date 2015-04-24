به گزارش خبرگزاری مهر، لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ستاد خبری سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، گفت: مسابقات بین المللی قرآن کریم میدانی برای ارائه فعالیت های قرآنی و توانمندی های نخبگان قرآنی کشورمان در عرصه بین المللی است.

وی افزود: علاوه بر این برگزاری این مسابقات به مرکزی برای گردهمایی مردم قرآن دوست کشورمان و به مشوقی برای افراد و خانواده ها تبدیل شده است تا به فعالیت های قرآنی جذب شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه به فعالیت های تروریستی گروه هایی همچون داعش و القاعده تصریح کرد: برگزاری این مسابقات باعث خواهد شد تا یک هم افزایی به وجود بیاید و کمک می کند تا فعالان قرآنی کشورهای مختلف و مسلمانان نخبه با دیدگاه های یکدیگر آشنا شده و به یک نقطه مشترک در مبارزه با گروه های تروریستی برسند.

افتخاری در ادامه به تبلیغات منفی علیه نظام اسلامی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: حضور قاریان و حافظان زیادی از کشورهای مختلف باعث خواهد شد تا این افراد کارکرد پیام رسان داشته و در صدد خنثی سازی این تبلیغات منفی که در حجم بسیار بالایی هم هست، گام برخواهند داشت. حضور این افراد در کشور و مواجه شدن آنها با واقعیات ایران اسلامی باعث خواهد شد تا این واقعیات را همراه خود به کشورهایشان ببرند.

رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از گفت وگوی خود به تحقق منویات قرآنی مقام معظم رهبری با استفاده از برگزاری این مسابقات اشاره و خاطرنشان کرد: حضور داشتن در متن رقابت های قرآنی باعث خواهد شد تا افرادی که قصد حضور در آن را دارند با تمام توان به آن وارد شده و تمام تلاش خود را برای کسب رتبه انجام دهند.

وی بیان کرد: همین امر بیشترین محرک خواهد بود تا جوانان به سمت فعالیت های قرآنی گرایش پیدا کنند، این امر بزرگترین انگیزه برای تربیت حافظان و قاریان و نیروهای قرآنی و شناساندن توانمندی های این افراد به جامعه است.

افتخاری همچنین در مورد عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه عنوان کرد: این سازمان تا کنون اقدامات خوبی انجام داده و نشست هایی که در قالب کمیسیون ها و کمیته های تخصصی انجام گرفته است بسیار مفید بوده است، امیدواریم نشست هایی که برای ارزیابی برنامه ها و ارائه پیشنهادها صورت می گیرد امسال بیشتر با حضور مسئولان برگزار شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه از آمادگی خود و فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی برای حضور در این نشست ها خبر داد و گفت: علاوه بر این نمایندگان نیز این آمادگی را دارند که در جریان دیدگاه ها و انتظارات و توانمندی های قرآنی کشور قرار بگیرند و در این راستا فعالیت کنند.

افتخاری در بخش پایانی گفت وگوی خود با ستاد خبری سی و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران به بحث رقابت های قرآنی بانوان اشاره کرد و گفت: امیدواریم در بخش بانوان نیز کم کم جایگاه خود را در رشته هایی که همگان بر روی آن اجماع دارند که مشکلی برای ارائه ندارند نیز چاره ای اندیشیده شود.