کشته شدن 6 نفر از معترضین در بروندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، صدها نفر از شهروندان بروندی علیرغم حضور گسترده پلیس و نیروهای نظامی در شهر بوجامبورا، پایتخت این کشور در خیابان ها دست به اعتراض زده اند.

آلکسیس مانیراکیزا یکی از سخنگویان صلیب سرخ در گفت و گویی تلفنی گفته است که 3 نفر از معترضین روز یکشنبه در جریان درگیری با پلیس کشته شدند و 3 نفر دیگر نیز روز دوشنبه به دلیل وخامت احوالشان در بیمارستان فوت کرده اند. وی افزود که همچنین در این درگیری ها 7 نفر به شدت زخمی شده اند.

براساس این گزارش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضین از گاز اشک آور، ماشین های آب پاش و گلوله های پلاستیکی استفاده کرده اند. نیروهای نظامی همچنین مانع از حرکت معترضین به سمت مرکز شهر در پایتخت شده اند.

گفتنی است بروندی از روز یکشنبه که حزب حاکم اعلام کرد همچنان از «پیر ان کورونزیزا» رییس جمهور فعلی برای دوره سوم حمایت می کند، شاهد حضور معترضین در خیابان ها بوده است.