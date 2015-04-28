فوردو گارسیا کارگردان جوان اسپانیایی که با فیلم کوتاه «در برابر خورشید» در بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد، با بیان این مطلب درباره شناخت خود از سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سینمای ایران را با فیلم‌های کارگردان‌هایی نظیر مجید مجیدی و عباس کیارستمی شناختم و در ادامه در کارگاه‌های عباس کیارستمی که در بارسلونا برگزار می شد، شرکت کردم و تفکر انسانی سینمای ایران را به شکل ملموس درک کردم.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من سینمای ایران، سینمایی شاعرانه است که پیچیده‌ترین مسائل انسانی را به زبان ساده و بدون پیچیدگی بیان می کند. در واقع این سینما از این جهت برای من ممتاز است که در عین سادگی عمق و غنا به زندگی بشر می دهد و به نظر من اینگونه فیلم ساختن در سینمای ایران به یک فرهنگ تبدیل شده است.

کارگردان فیلم کوتاه «در برابر خورشید» با اشاره به این مطلب که نظرات درباره سینمای ایران متفاوت است، گفت: همانگونه که گفتم سادگی در بیان موضوعات انسانی شاخصه سینمای ایران است و همین مسأله باعث شده نظرات متفاوت و گاه مخالفی نسبت به این سینما در دنیا وجود داشته باشد.

فوردو گارسیا در ادامه صحبت های خود با اشاره به دلایل حضورش در کارگاه های عباس کیارستمی گفت: رشته تحصیلی من هنرهای زیبا است و نور در سینما برای من اهمیت بسیاری دارد و فیلم های بسیاری را با گارگردان های مختلف در مقام فیلمبردار همکاری کردم اما همیشه دوست داشتم که علاوه بر کار فیلمبرداری، از خود ایده‌ای خلق کنم. به همین دلیل سعی کردم از طریق هنر عکس و تصویر داستان تعریف کنم.

این هنرجوی کارگاه های عباس کیارستمی در بارسلونا یادآور شد: از همین نقطه از آغاز فعالیت های شخصی‌ام بود که با فیلم های کیارستمی آشنا شدم و وقتی فهمیدم که در بارسلونا کارگاه دارد درنگ نکردم و از او آموختم. در این کارگاه ها با استفاده از نور، تصویر و داستان، فیلم کوتاه «در برابر خورشید» را ساختم که در این دوره از جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد.

وی درباره حضور خود در ایران گفت: برای اولین بار نیست که به ایران آمده ام و امیدوارم برای آخرین بار هم نباشد چراکه آشنایی‌ام با سینما دوستان ایرانی، خیلی لذت‌بخش بود.

فوردو گارسیا با اشاره به آشنایی خود با ادبیات ایران، گفت: علاقه بسیاری به شعر و ادبیات ایران دارم و همواره ناراحتم که چرا زبان فارسی بلد نیستم تا به این زبان اشعار را بخوانم اما تاکنون ترجمه هایی را که از اشعار شعرای قدیم شده است، مطالعه کرده ام.

این کارگردان جوان اسپانیایی با بیان این مطلب که از میان شعرای معاصر اشعار فروغ فرخزاد را دوست دارد، گفت: اشعار این شاعر معاصر برایم الهام بخش است و فیلم «خانه سیاه است» او را دیدم و بسیار دوست دارم.