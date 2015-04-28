به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از کارگاهای جن میلر که به پردازش یک طرح ۱۵۰ کلمهای، اختصاص داشت، این تهیهکننده کانادایی به طرحهای دانشجویان، مستندسازان و تهیهکنندگان گوش کرد و نکتهها و راهنماییهایی را به آنها برای پیچینگ اثرها گفت.
جن میلر درباره ساخت انیمیشن، به حاضرین گفت: پروژه های انیمیشن به شکلی هستند که کمتر اتفاق میافتد طرحی که در ذهن سازنده اثر است، دقیقا طراحی شود، به همین دلیل برای پیچینگ آنها باید دقت زیادی کرد که نکات اساسی و اصلی داستان و شخصیتها را بیان کرد تا به نتایج دلخواه دست پیدا کرد.
وی همچنین درباره ارائه پایان داستانها به شریک مالی توضیح داد: زمانی که میخواهید داستانی خطی را برای یک تماشاچی تعریف کنید، هرگز پایان را نمیگویید، اما وقتی به دنبال سرمایهگذار یا شریک مالی هستید، حتما باید پایان داستان را تعریف کنید. چون آنها میخواهند بدانند تماشاچی در پایان چه احساسی پیدا می کند و می تواند تاثیر خوبی روی مخاطبین بگذارد.
میلر ادامه داد: آدم های زیادی باور دارند که بهتر است پایان داستان را نگویند و اجازه دهند خودشان در متن بخوانند، اما واقعیت این است که بسیاری از آدمهایی که ما با آن ها کار میکنیم، مانند سرمایه گذارها و توزیع کنندهها آن قدر وقت ندارند که تا پایان فیلمنامه را بخوانند و بدانند که چه اتفاقی میافتد، به همین دلیل هرچه بیشتر به آنها اطلاعات بدهیم، آن ها بیشتر متحد ما میشوند.
این تهیه کننده با بیان اینکه باید فیلمنامه را از قبل آماده داشته باشید، توضیح داد: اگر قرار است با سرمایهگذاری که از قبل شما را میشناسند یا دوستی است که میخواهد با شما کار کند، میتوانید فیلمنامه را آماده نداشته باشد، اما یک پیچینگ موفق با یک فیلمنامه آماده به دست میآید.
میلر با اشاره به اینکه در جهان تجارت همه انتظار صحبتهای صریح و مستقیم را دارند، گفت: بهتر است با سرمایهگذارها خیلی مستقیم و صریح درباره مسائل مالی صحبت کنید که چه مقدار دارید و چه مقدار برای پروژه نیاز دارید. اما یادتان باشد که نقش آنها تامین مالی فیلم نیست، بلکه شما به عنوان تهیهکننده همیشه باید گزینههای مختلفی را داشته باشید.
این تهیه کننده همچنین با بیان اینکه تبادل ایده را میتوان روی کاغذ هم انجام داد، توضیح داد: با اینکه میتوانید ایدههای خودتان را در چند صفحه و به شکل خلاصه شده در دسترس سرمایهگذار قرار دهید، اما بهتر است پیچینگ را حضوری انجام دهید؛ چون آنها بیشتر از اینکه بخواهند درباره ایده شما بدانند، میخواهند خود شما را بشناسند و بدانند که میتوانند با شما کار کنند و ارتباط برقرار کنند یا نه؟
جن میلر همچنین درباره دزدیده شدن ایدهها در پیچینگهای خصوصی، یادآور شد: همه نگران دزدیده شدن ایدههایشان هستند، اما در یک پروژه باید تا حدی پیش بروید که مالکیت زیادی در آن داشته باشید در این صورت دیگران نمیتوانند از آن استفاده کنند.
در ادامه این جلسه دانشجوها و تهیهکنندههای سینما بر روی صحنه آمدند و درباره پروژههایی که در دست بررسی و تحقیق داشتند، صحبت کردند و راهنمایی را از خانم میلر گرفتند.
میلر با بیان اینکه وقتی برای پیچینگ می روید، فقط به توضیحاتی درباره پروژه خود نپردازید، گفت: در پیچینگ باید درباره خودتان هم صحبت کنید، صحبتهایی خیلی کوتاه اما نکتههای اساسی، مانند اینکه اولین تجربه کاری شماست یا نه؟ در بخش مستند فعالیت داشتهاید یا نه؟ چون برای کسی که به حرفهای شما گوش میکند، مهم است که بداند با چه کسی طرف است و چه سطح توقعی از آن داشته باشد.
میلر در پایان با اشاره به اینکه همیشه در پیچینگ یادداشتهای کوتاهی از چیزی که میخواهید بگویید، بنویسید، بیان کرد: اگر همه متن را روی کاغذ بنویسید، نمیتوانید ارتباط خوبی با فرد روبرو برقرار کنید و از طرفی همیشه آمادگی حضور در پیچینگهای حضوری و بینالمللی را داشته باشید.
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